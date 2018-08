Salvini ha usato una vecchia foto | che non c' entra niente | per denigrare Riondino

Di Maio : 'No allarme razzismo - argomento usato per accusare Salvini' : "Non credo ci sia un allarme razzismo". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra ...

Di Maio : "Non c'è allarme razzismo in ItaliaE' un argomento usato per accusare Salvini" : "Non credo ci sia un allarme razzismo". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Matteo Salvini di essere di estrema destra"

Roghi - Matteo Salvini : “Chi avvelena e brucia rifiuti sarà accusato di omicidio” : In un'intervista sul Mattino il ministro degli Interni ha annunciato misure più dure contro i criminali che si arricchiscono con i traffici illeciti di rifiuti: "Dobbiamo essere implacabili. Aumenterei anche le fattispecie di reato e le condanne. Siamo di fronte a persone che, consapevolmente o inconsapevolmente, hanno messo a rischio la vita del prossimo. Sono colpevoli di omicidio".Continua a leggere

Salvini al Mattino : «Chi avvelena e brucia va accusato di omicidio - affari tra scafisti e mafiosi» : Ministro Salvini, a Pontida ha detto: «avviso i mafiosi e i camorristi che la pacchia è finita». Con quali azioni? «Il primo provvedimento che prederemo, la prossima...

Salvini al Mattino : 'Chi avvelena e brucia va accusato di omicidio - affari tra scafisti e mafiosi' : È soddisfatto di quanto è stato fatto nella lotta alle mafie fino ad ora? 'In questo settore, a tutti i livelli, siamo un modello nel mondo a prescindere dai ministri e dai governi che ci hanno ...

Dl dignità - Di Maio e Tria 'Troveremo la manina . Mai accusato Mef o Ragioneria'. Salvini 'Boeri si dimetta se non è d accordo con la nostra ... : Nel comunicato viene poi chiarito che 'in merito alla relazione tecnica che accompagna il Dl dignità, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ritiene che le stime di fonte Inps sugli effetti delle ...

Dl dignità - Di Maio e Tria 'Troveremo la manina . Mai accusato Mef o Ragioneria'. Salvini contro Boeri 'Si dimetta se non è d accordo con la ... : Nel comunicato viene poi chiarito che 'in merito alla relazione tecnica che accompagna il Dl dignità, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ritiene che le stime di fonte Inps sugli effetti delle ...

Napoli - migrante accusato di terrorismo : "carabinieri invocava Salvini"/ Video - la ricostruzione di Osman : Napoli, migrante accusato di terrorismo: "carabiniere invocava Salvini". Osman Munkail ha ricostruito la vicenda che lo ha visto protagonista e che ha portato all'arresto di tre militari(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:26:00 GMT)