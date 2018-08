Salvini | Fatte tante proposte a UE | per ora solo no

romadailynews

(Di giovedì 30 agosto 2018) Roma – Sulla missione ‘Sophia’ “abbiamo chiesto la condivisione dei porti, se arrivera’ un ennesimo no siamo pronti a valutare se continuare a spendere fondi che sulla carta sono per una missione internazionale, ma in realta’ gli oneri sonoper 60 milioni di italiani”. Matteo, vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, lo dice in diretta Facebook sulla sua pagina personale da Venezia, dove si trova per la sottoscrizione del protocollo di legalita’ per la Pedemontana Veneta. “Noi stiamo facendo un sacco diall’Europa, ma abbiamo ricevuto una sequela di no, da Macron e tutti gli altri. Finiti i bonus dei no faremo da soli”, conclude. L'articoloa UE, per orano proviene da RomaDailyNews.