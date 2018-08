Salvini | con oltre 48 000 migranti respinti Macron deve tacere

Migranti - è scontro Salvini – Macron. Il ministro dell’Interno : “Oltre 48mila respingimenti dalla Francia - taccia e non dia lezioni agli italiani” : scontro tra Francia e Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica alle affermazioni di Emmanuel Macron: "Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani".Continua a leggere

Ilaria Cucchi : "Dedico il film su mio fratello a Salvini - voglio incontrarlo e fargli abbassare lo sguardo" : Ilaria Cucchi: "Dedico il film su mio fratello a Salvini, voglio incontrarlo e fargli abbassare lo sguardo"

Salvini e Orban contro Macron e Merkel : alle europee 2019 può finire l'era destra-sinistra : Non è la politica che sognava Spinelli, no . È confusa, sporca, segnata da odi, ambiguità e insulti su Facebook. Quindi, in sostanza, è politica vera. Mai così vera, forse tale sul serio per la prima ...

“Voglio incontrare Salvini - fargli abbassare quello sguardo”. La rabbia e la commozione di Ilaria Cucchi per "Sulla mia pelle” : Al Festival di Venezia hanno terminato da poco di proiettare "Sulla mia pelle", il film che racconta gli ultimi sette giorni di vita di suo fratello, Stefano Cucchi, morto per le percosse ricevute dopo il suo arresto. Ilaria Cucchi posta su Facebook la sua prima reazione. commozione per il film, diretto da Alessio Cremonini e interpretato da Alessandro Borghi. rabbia per la violenza della Polizia, per quel "modo di pensare violento e ignorante" ...

Macron-Salvini - scontro sulla Ue : L'Ue non arretra di un millimetro dalla linea rossa tracciata davanti alle minacce di Roma, e lancia un nuovo altolà: le regole si rispettano e i contributi al bilancio europeo si versano,...

Migranti - Macron : “Sono io l’anti-Salvini”. Il ministro : “Ipocrita - riapra i confini invece di respingere donne e bambini” : L’anti-Salvini c’est moi, assicura Emmanuel Macron. Ma che il presidente della Repubblica francese possa essere l’argine alla carica di sovranisti e populisti a 9 mesi dalle elezioni europee sembra poco probabile, per non dire che non lo pensa solo lui. La risposta al capo di Stato francese, ai minimi di popolarità in una sfida al ribasso con gli ultimi anni del suo predecessore François Hollande, arriva oggi dal ministro ...

Oliviero Toscani vuole Salvini a piazzale Loreto - con il muto soccorso dei giornaloni - : Il giornalismo ancora non è mono ma è in pieno marasma. Agonico. Sul sito del Corriere della Sera c'è l'intervista a Oliviero Toscani pubblicata ieri ma ancora oggi, nonostante il clamore di una ...

Nuove accuse contro Salvini : si aggrava la sua posizione giudiziaria : Nuove accuse al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che nell'inchiesta sul caso Diciotti risponde di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio, insieme al suo capogabinetto. I ...

Salvini-Orban - la sfida di Macron : «Sono il vostro nemico». L'Ue avverte sui conti - l'ira di Di Maio : ... Macron accetta di radicalizzare lo scontro con i leader sovranisti, nella speranza di conquistare nuovi alleati e magari provocare una nuova ricomposizione politica stavolta a livello europeo, per ...

