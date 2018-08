Salvini | ' Con oltre 40 000 respinti Macron deve tacere'

Macron-Salvini - scontro sulla Ue : L'Ue non arretra di un millimetro dalla linea rossa tracciata davanti alle minacce di Roma, e lancia un nuovo altolà: le regole si rispettano e i contributi al bilancio europeo si versano,...

Migranti - Macron : “Sono io l’anti-Salvini”. Il ministro : “Ipocrita - riapra i confini invece di respingere donne e bambini” : L’anti-Salvini c’est moi, assicura Emmanuel Macron. Ma che il presidente della Repubblica francese possa essere l’argine alla carica di sovranisti e populisti a 9 mesi dalle elezioni europee sembra poco probabile, per non dire che non lo pensa solo lui. La risposta al capo di Stato francese, ai minimi di popolarità in una sfida al ribasso con gli ultimi anni del suo predecessore François Hollande, arriva oggi dal ministro ...

Macron-Salvini - scontro sulla Ue. Bruxelles : «L'Italia rischia sanzioni» : 'Se dicono che in Francia c'è il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci conviene', allora Salvini e Orban 'hanno ragione', ha reagito Macron. Ma '...

Oliviero Toscani vuole Salvini a piazzale Loreto - con il muto soccorso dei giornaloni - : Il giornalismo ancora non è mono ma è in pieno marasma. Agonico. Sul sito del Corriere della Sera c'è l'intervista a Oliviero Toscani pubblicata ieri ma ancora oggi, nonostante il clamore di una ...

Macron-Salvini - scontro sulla Ue Il vicepremier attacca sui migranti : 'La Francia ne ha respinti 40mila' : 'Se dicono che in Francia c'è il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci conviene', allora Salvini e Orban 'hanno ragione', ha reagito Macron. Ma '...

Nuove accuse contro Salvini : si aggrava la sua posizione giudiziaria : Nuove accuse al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che nell'inchiesta sul caso Diciotti risponde di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio, insieme al suo capogabinetto. I ...

Salvini-Orban - la sfida di Macron : «Sono il vostro nemico». L'Ue avverte sui conti - l'ira di Di Maio : ... Macron accetta di radicalizzare lo scontro con i leader sovranisti, nella speranza di conquistare nuovi alleati e magari provocare una nuova ricomposizione politica stavolta a livello europeo, per ...

Movimento 5 Stelle - cresce il numero delle lamentele contro Salvini - adesso anche De Falco : Luigi Di Maio, cresce la fronda M5s di Roberto Fico La fronda s’ingrossa. Luigi Di Maio, a parole, ha difeso Matteo Salvini sul caso Diciotti (“I respingimenti non si fanno coi modi gentili”) ma la verità è che nel Movimento 5 Stelle intorno a Roberto Fico si stanno radunando di nuovo tutti i malpancisti e i grillini tendenti a sinistra, che vedono come fumo negli occhi la politica della tolleranza zero ...

Venezia 2018 - Elisa Isoardi con Matteo Salvini (FOTO) : Ospite della serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia Elisa Isoardi. La conduttrice di Rai1, prossima al (nuovo) debutto con La prova del cuoco, è arrivata al Lido e ha sfilato sul red carpet da sola. Per lei abito firmato da Elisabetta Franchi. Soltanto in seguito si ricongiunta con il compagno Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro dell'Interno, infatti, è giunto in serata a Venezia e poi al Lido in motoscafo. Per il ...

Salvini chiede solidarietà a Renzi e Boldrini : condannate chi mi augura la morte? : Roma, 29 ago., askanews, - Matteo Salvini chiede la solidarietà a Matteo Renzi, Laura Boldrini e Maria Elena Boschi, anche se evidentemente senza contare troppo su una risposta positiva. Su twitter il ...

Macron : 'Orban e Salvini fanno bene a considerarmi loro avversario' : 'Questo implica serietà e senso di responsabilità, rimanendo attaccati ai nostri valori, quali il diritto d'asilo, con una vera politica nei confronti dei paesi di origine e all'interno. Che non è ...

Macron contro Orban e Salvini : “Sono il vostro principale oppositore”. Il Viminale : “Anziché parlare - apra le frontiere francesi” : "Se ritengono che la Francia sia il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci piace e che non imporrebbe alcuna forma di responsabilità e solidarietà, allora hanno ragione, sono il loro oppositore principale", ha tuonato il presidente francese Emmanuel Macron contro Orban e Salvini. "Anziché dare lezioni agli altri governi spalanchi le proprie frontiere, a partire da quella di Ventimiglia. E ...