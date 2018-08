Salvini | ' Abbiamo ridato fiducia a questo Paese' E lancia qualche frecciata

Milano - Orban : “Salvini? Voglio conoscerlo - è il mio eroe. Abbiamo un destino in comune” : Il premier ungherese Viktor Orban è atterrato a Milano poco prima delle 15. Ha raggiunto il quartiere Brera per pranzare poco prima dell’incontro con Matteo Salvini. Queste le sue parole: “Salvini? Vorrei conoscerlo di persona è il mio eroe”. E, ancora: “Abbiamo dimostrato che i confini possono essere difesi. Ci siamo riusciti. È la prova che i migranti in terraferma possono essere fermati. Ora Salvini prova a dimostrare che i ...

“Lo abbiamo denunciato!”. Ahia - guai per Matteo Salvini. Lo hanno fatto davvero. Il motivo : ”abbiamo denunciato il ministro dell’Interno Matteo Salvini per istigazione all’odio razziale (art. 604 bis, I comma, già legge Mancino)” con l’aggravante di averlo fatto ”violando i doveri inerenti alla pubblica funzione di Ministro della Repubblica”. Lo scrive in un post su Facebook, Luigi Calesso, uno dei firmatari della denuncia, presentata ieri alla Procura della Repubblica di Treviso. I firmatari ...

Nave Diciotti - Malta risponde a Salvini : 'Sui migranti abbiamo sempre rispettato gli impegni' : 'Se si possono rivedere le concessioni autostradali, si possono rivedere anche i trattati internazionali che hanno, in alcuni casi, 50 anni di storia alle spalle visto che il mondo in mezzo secolo è ...

Salvini a San Luca - mons. Oliva : 'abbiamo visto un segno concreto della vicinanza dello Stato' : E' un ruolo di accompagnamento necessario ed importante che aiuta a recuperare il valore della crescita civile, sociale e politica. Come Chiesa non ci tiriamo indietro. Vogliamo impegnarci in prima ...

Ponte Morandi - lo schiaffo dell'Ue a Conte e Salvini : 'Niente flessibilità - vi abbiamo già dato soldi' : Dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova , il governo per bocca del vicepremier Matteo Salvini e del ministro dell'Economia Giovanni Tria , ha confermato la volontà di mettere in campo fino a 50 ...

AQUARIUS - MIGRANTI SBARCANO A MALTA/ Video - distribuiti in 5 Paesi UE : Salvini - “noi abbiamo già dato” : Salvini, fermati 9 terroristi diretti in Italia: bloccati dalla Tunisia. AQUARIUS, accordo trovato in Europa: 141MIGRANTI accolti in 5 Paesi Ue e nei porti di MALTA, Roma non partecipa(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 20:57:00 GMT)

Fondi accoglienza - sindaco di Riace e padre Zanotelli dal prefetto : “Abbiamo un credito - ma con Salvini sarà dura…” : Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, sperava che questa volta la prefettura sbloccasse i Fondi del 2016 e del 2017 che il comune della Locride aveva anticipato per i progetti dei migranti. E invece l’incontro si è concluso con un nulla di fatto. Al vertice con il viceprefetto, Lucano è stato accompagnato da padre Alex Zanotelli. Era stato il missionario, infatti, a chiedere al vescovo di Locri, Francesco Oliva, di intercedere con la ...

NAVE ITALIANA RIPORTA 108 MIGRANTI IN LIBIA?/ Salvini scagiona Guardia Costiera - Fratoianni "abbiamo le prove" : NAVE ITALIANA soccorre e RIPORTA in Libia 108 MIGRANTI. Ultime notizie, violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:12:00 GMT)

Sgombero camping River - contestati Salvini E Raggi/ Ultime notizie - i rom : “Abbiamo paura - dove andiamo?” : Sgombero camping River, protesta dei rom nel campo liberato da Raggi e Salvini: Ultime notizie, trovate refurtive e macchine di lusso. Caos per sentenza Corte Ue(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:59:00 GMT)

Open Arms - Matteo Salvini : 'Nessuna denuncia e abbiamo salvato e rimandato in Libia 40 immigrati' : 'Contrordine compagni! La Ong Open Arms non ci denuncia'. Matteo Salvini , dopo la notizia diffusa in un primo momento in cui la Open Arms confermava di aver presentato un esposto contro l'Italia e la ...

Migranti - un'altra nave verso l'Italia Salvini : «A bordo 450 clandestini non approderà - abbiamo già dato» : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare. abbiamo già dato, ci siamo capiti?'.

Cdp : Salvini - con Conte non abbiamo parlato di nomine : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “No, non ne abbiamo parlato”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno Ue in programma a Innsbruck, risponde a chi gli domanda se col premier abbia toccato anche l’argomento delle nomine per Cassa depositi e prestiti. L'articolo Cdp: ...

Vos Thalassa - Matteo Salvini : “Abbiamo cacciato le Ong - ora tocca alle navi private e militari” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta su Facebook il caso della nave italiana Vos Thalassa e ribadisce la sua posizione: "Grazie all’intervento deciso mio e del governo le navi delle Ong sono finalmente lontane dagli scafisti. Ora sto lavorando perché anche le altre navi, private o militari, non aiutino i trafficanti di esseri umani a guadagnare altri soldi".Continua a leggere

Pd - Franceschini : "Abbiamo il dovere di tenere aperto il dialogo con il M5s. Li abbiamo spinti nelle braccia di Salvini" : azioni su: Matteo Renzi, PD "Il Pd ha il dovere di tenere aperto il dialogo con il M5s. Li abbiamo spinti nelle braccia di Salvini". Quello che gli esponenti del Partito democratico non hanno avuto il ...