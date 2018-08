Salvini a Venezia all' ombra della Isoardi | Sono qui per la morosa

Festival del Cinema di Venezia - Elisa Isoardi brilla di luce propria : il red carpet della fidanzata di Matteo Salvini [GALLERY] : Elisa Isoardi presenzia al Festival del Cinema di Venezia, la bella fidanzata di Matteo Salvini in tutto il suo splendore sul red carpet dell’evento Cinematografico Elisa Isoardi presenzia alla 75ª edizione del Festival del Cinema di Venezia. La fidanzata di Matteo Salvini indossando uno splendido vestito Elisabetta Franchi calca il red carpet dell’evento Cinematografico ed incanta prima la Darsena e poi i fotografi presenti ...

Festival di Venezia 2018 - lacrime e abbracci per ‘Sulla mia pelle’. Ilaria Cucchi : “Voglio guardare Salvini negli occhi” : Sette minuti di applausi convinti hanno accolto la fine della proiezione ufficiale, nella Sala Darsena del Lido di Venezia, di ‘Sulla mia pelle’, il film di Alessio Cremonini, con Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchi, che ha aperto oggi pomeriggio la sezione Orizzonti della 75esima Mostra del Cinema di Venezia. L’attore commosso fino alle lacrime alla fine ha stretto in lungo abbraccio la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, ...

Venezia 2018 - Elisa Isoardi con Matteo Salvini (FOTO) : Ospite della serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia Elisa Isoardi. La conduttrice di Rai1, prossima al (nuovo) debutto con La prova del cuoco, è arrivata al Lido e ha sfilato sul red carpet da sola. Per lei abito firmato da Elisabetta Franchi. Soltanto in seguito si ricongiunta con il compagno Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro dell'Interno, infatti, è giunto in serata a Venezia e poi al Lido in motoscafo. Per il ...

Venezia 2018 - il padrino Michele Riondino : “Salvini? Da elettore 5 stelle dico che non mi rappresenta”. Il Ministro : “Lo riporterei sulla retta via” : No Salvini? No Party! Non sembra esserci pace. Da quando è Ministro degli Interni, Matteo Salvini appare con una dichiarazione, un tweet, un cenno del capo, ovunque. Stavolta è il turno del festival di Venezia 2018. E la tavola imbandita per l’ennesima affermazione social gliel’ha offerta Michele Riondino, colui che ha fatto da padrino (ma qui c’è anche chi dice “madrino”) di Venezia 75. Sbarcato al Lido un paio di giorni fa, l’interprete de Il ...

