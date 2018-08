Salvini a Macron | ' La Francia ha respinto 40mila migranti Taccia'

Migranti - è scontro Salvini – Macron. Il ministro dell’Interno : “Oltre 48mila respingimenti dalla Francia - taccia e non dia lezioni agli italiani” : scontro tra Francia e Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica alle affermazioni di Emmanuel Macron: "Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani".Continua a leggere

