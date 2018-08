Salvini a Macron | “ipocrita chiacchierone | ha respinto 40mila migranti” “No lezioni

Migranti - scontro Francia-Italia - Macron : “Salvini e Orban vogliono spaccare l’Ue” : "Noto che c'è in Europa una vera linea di frattura tra progressisti e nazionalisti e che questi vogliono spaccare la Ue. Non l'ho messa in evidenza io questa frattura, ma Viktor Orbán e Matteo Salvini, spiegando chi era il loro nemico", ha dicharato stamane il presidente francese Emmanuel Macron.Continua a leggere

Il botta e risposta tra Macron e l'asse Salvini-Orbàn : Emmanuel Macron ci sta e rilancia la sfida a Matteo Salvini e Viktor Orbàn. Il premier ungherese aveva definito il presidente francese "il principale oppositore" dei sovranisti europei e l'inquilino dell'Eliseo ha prontamente raccolto il guanto e alzato la posta, includendo nel novero dei 'nemici' anche il ministro dell'Interno italiano e leader leghista, Matteo Salvini. "Hanno ...

Macron sfida Salvini e stringe alleanze contro i sovranisti : Parigi. La temperatura dello scontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il vicepremier italiano Matteo Salvini si è alzata notevolmente in questi giorni, dopo che quest’ultimo, da Milano, in compagnia del capo del governo ungherese Viktor Orbán, ha indicato l’inquilino dell’Eliseo come il

Migranti - è scontro Salvini – Macron. Il ministro dell’Interno : “Oltre 48mila respingimenti dalla Francia - taccia e non dia lezioni agli italiani” : scontro tra Francia e Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica alle affermazioni di Emmanuel Macron: "Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani".Continua a leggere

