Salute | gli infettivologi | serve un nuovo piano contro zanzare e zecche

Comune - D'Errico : 'Lo stato di Salute dei conti non è dei migliori' : BRINDISI - 'Lo stato di salute dei conti del Comune di Brindisi non sembra dei migliori'. Lo scrive l'assessore comunale al Bilancio, Cristiano D'Errico, in una nota in cui spiega che è ancora in ...

Sono di Huawei ed Apple gli smartphone più pericolosi per la Salute : Sono di Huawei ed Apple gli smartphone più pericolosi per la salute, quelli che emettono il maggior numero di onde elettromagnetiche che incidono in particolare sulla testa degli utilizzatori. Il valore dell’emissione è definito dal SAR, acronimo per Specific Absorption Rate o tasso d’assorbimento specifico, è una delle caratteristiche dello smartphone che, generalmente, non viene presa in considerazione eppure è molto importante per ...

Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione : dal Ministero della Salute una guida in Pronto soccorso e per le famiglie : Un percorso specifico, un vero e proprio “codice lilla”, per aiutare gli operatori sanitari ad accogliere i pazienti in Pronto soccorso e avviarne da subito il giusto cammino terapeutico. Ma anche raccomandazioni specifiche ai familiari per renderli consapevoli delle forme di disagio, soprattutto iniziale e a volte nascosto, dei loro parenti, che può sfociare in gravi problemi sanitari. I Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono ...

"Topi nella sala operativa - in spregio alla Salute degli uomini in divisa" : lo sfogo del sindacato : Non usa giri di parole il sindacato di Polizia Siulp, nuovo allarme sulle precarie condizioni igienico-sanitarie degli spazi...

“Quel dettaglio…”. Kate Middleton - voci terribili sulla sua Salute. Di cosa è malata : Fino a qualche tempo fa era lei la più chiacchierata della famiglia reale. Poi, però, l’arrivo di Meghan Markle l’ha piazzata al secondo posto. E del trucchetto delle scarpe usato dalla duchessa di Sussex, per resistere a lunghe apparizioni pubbliche e ufficiali issata su temibili tacchi alti, si è parlato molto a lungo. L’ex attrice di Suits, infatti, calza quasi sempre scarpe mezzo numero più grandi del suo per evitare ...

Salute : metà degli italiani crede o ha dubbi su legame vaccini-autismo : Bobby Duffy, ricercatore del King’s College di Londra, ha anticipato su “The Conversation” i dati relativi a uno studio, che ha rilevato che oltre la metà della popolazione in Paesi come Regno Unito, Francia e Italia ritiene che i vaccini causino l’autismo o ha qualche dubbio in merito. “Il nostro primo studio su 38 Paesi ha scoperto che una persona su cinque in media crede che qualche vaccino causi l’autismo ...

Salute : gli integratori di olio di pesce prevengono davvero infarti e ictus nei pazienti con diabete? : In studi osservazionali, un maggior consumo di pesce è associato a rischi minori di coronaropatie e ictus, ma precedenti studi non sono stati in grado di dimostrare che assumere integratori di olio di pesce contenenti acidi grassi omega-3 riduca il rischio di avere eventi cardiovascolari. Per questo, tra il 2005 e il 2011, i ricercatori dello studio ASCEND hanno assegnato a 15.480 pazienti con diabete, ma senza malattie cardiovascolari, un ...

Nadia Toffa - il dettaglio nelle foto scatena il dubbio : «Menti sulla tua Salute». Lei risponde a tono : Secondo le ultime notizie Nadia Toffa si è messa il tumore alle spalle e sta per tornare in tv: da settembre tornerà alla coduzione delle Iene , il programma che l'ha fatta conoscere al grande ...

Salute : rischio malattie cardiovascolari per gli amanti del barbecue : Secondo un nuovo studio presentato al Congresso della Società europea di cardiologia Esc, in corso in Germania, l’utilizzo a lungo termine di carbone, legno o carbonella per cucinare è associato a un aumentato rischio di morte per malattie cardiovascolari. Un tema di esperti guidato da Derrick Bennett dell’università di Oxford (Regno Unito) ha valutato l’associazione tra uso di combustibili solidi in cucina e morte ...

Umberto Tozzi/ Gli auguri di Al Bano dopo i problemi di Salute (40 anni che Ti amo) : Umberto Tozzi ripercorre la sua carriera nel live 40 anni che Ti amo. Dai concerti all'oratorio al successo di Ti amo, sono tanti gli aneddoti da raccontare.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:23:00 GMT)

ROMINA CARRISI DIMAGRITA PAUROSAMENTE/ Problemi di Salute per la figlia di Al Bano e Romina Power : Romina CARRISI, figlia di Al Bano e Romina Power, è apparsa visibilmente DIMAGRITA. "Sono intollerante al nichel", ha rivelato sui social, mentre oggi è in procinto di...(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 23:04:00 GMT)

Glifosato a colazione - tracce nei cereali/ M5s dopo sentenza Monsanto : “La Salute dei cittadini va tutelata” : Glifosato a colazione, tracce nei cereali. M5s all'attacco dopo la sentenza contro la multinazionale Monsanto: “La salute dei cittadini va tutelata”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Qual è lo stato di Salute del Viadotto della Magliana? : Roma, 21 ago., askanews, - Sul Viadotto della Magliana a Roma inizieranno questa settimana i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Lo fa sapere il Campidoglio in ...

Elena Santarelli aggiorna i fan sulla Salute del figlio : le cure non sono finite : Elena Santarelli è tornata ad informare i fan sulla malattia del figlio: alla show-girl, sui social, è stato chiesto da alcuni follower come sta Giacomo, che tutti chiamano affettuosamente Jack. Elena, però, preferisce non entrare nei particolari, ma ha voluto specificare che quando questo triste periodo sarà terminato, lei sarà felice di poter condividere la gioia con tutti coloro che l'hanno sostenuta, e ancora la appoggiano, durante questo ...