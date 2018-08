Salute | disidratazione | ecco cosa succede al nostro cervello quando non beviamo

meteoweb.eu

: Mario Romano, Responsabile del Centro Oculistico del nostro ospedale, spiega come prevenire la disidratazione agli… - HGavazzeni : Mario Romano, Responsabile del Centro Oculistico del nostro ospedale, spiega come prevenire la disidratazione agli… - ed_Riza : Ricca di potassio e di enzimi riattivanti, la pesca è un frutto che contrasta la pigrizia intestinale, gli sbalzi d… - Acqua_Lauretana : Il motivo principale della stanchezza post-spiaggia è proprio la disidratazione! Per questo una bottiglietta d'acqu… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Il corpo umano è costituito dal 55-60% di acqua, il che fornisce un’indicazione del perché sia così importante rifornire ilcorpo. Nonostante tutti ne siano a conoscenza, per un motivo o per un altro, spesso non si dà a questo aspetto la giusta priorità. Oltre a questi 9 segni che dimostrano che non stiamo bevendo abbastanza acqua,siamo disidratati, una parte delsi gonfia, la segnalazione neurale si intensifica ed eseguire compiti monotoni diventa più difficile: è quanto dimostrato dai fisiologi del Georgia Institute of Technology, che hanno studiato volontari che sudavano molto e non si idratavano. La perdita di fluidi portava la maggior parte di essi ad essere più impacciati nell’eseguire i compiti e le aree dei loro cervelli mostravano cambiamenti evidenti. “Volevamo capire se l’esercizio e lo stress termico da soli avessero un impatto sulle funzioni ...