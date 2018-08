Russia | scomparsa 31 anni fa durante una scalata su un ghiacciaio | ritrovata ' mummificata'

Blastingnews

(Di giovedì 30 agosto 2018) Come spesso accade quando si ha a che fare con un mistero, la svolta è arrivata per pura casualita'. A porre fine a uno dei più grandi enigmi della storia dell'alpinismo moderno, un caso diVIDEO che si trascinava irrisolto da oltre trent', sono stati proprio degli scalatori di ritorno da un'impresa sportiva. Forse non l'avevano mai conosciuta da viva, i colleghi che hanno ritrovato il corpo intatto dell'alpinista russa Elena Basykina che all'epoca dei fatti aveva 36. Di lei si erano perse le tracce in un giorno dell'aprile del 1987 mentre faceva unasu undel Caucaso russo con un gruppo di cinque amici con cui condivideva la passione per la montagna. Ora restano da trovare i corpi degli altri componenti della spedizione. Elena Basykina, laElena Basykina interessò le cronache russe nella primavera del 1987 per la sua ...