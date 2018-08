Russia | Putin ammorbidisce la contestata riforma delle pensioni Maxi corteo il 9

ilfattoquotidiano

: Putin in soccorso della Fornero. In Russia arriva la riforma della previdenza: l’età pensionabile degli uomini sali… - alexbarbera : Putin in soccorso della Fornero. In Russia arriva la riforma della previdenza: l’età pensionabile degli uomini sali… - Radio3tweet : Buongiorno da @radio3mondo : la nostra apertura oggi dalla #Russia con le proteste contro la controversa riforma de… - zimiosk : RT @Valori_it: Uomo forte e osannato da alcuni, rieletto alla guida del suo Paese, #Putin dovrà affrontare gravi problemi per l'economia #R… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Lavoluta da Vladimirha fatto scivolare la sua popolarità e trascinato in piazza decine di migliaia di persone. Una reazione insolita da parte dei cittadini russi nei confronti del leader del Cremlino che, vista la tensione, è apparso in diretta tv per annunciare in diretta qualche modifica al provvedimento. Una decisione presa anche in vistaelezioni del 9 settembre, in cui nel Paese si vota per eleggere 26 tra governatori e sindaci, compreso il primo cittadino della capitale. E nello stesso giorno si svolgerà anche la manifestazione contro la contestatissimaha deciso che l’età pensionabile per le donne salirà da 55 a 60 anni, e non fino a 63 come chiesto dall’esecutivo. Nessuno sconto invece per gli uomini, che per andare in pensione dovranno aspettare cinque anni in più, cioè i 65 anni. La pensione media: 170 euro – “Non ...