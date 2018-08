Rugby | il palinsesto televisivo del week-end | ecco tutti gli eventi di questo fine

sportfair

: New post: RUGBY IN TV: IL PALINSESTO OVALE DEL WEEKEND - SportPiceno : New post: RUGBY IN TV: IL PALINSESTO OVALE DEL WEEKEND - Federugby : ?? rugby in tv Il palinsesto del weekend: - z9basket : @huddlemag Vorrei capire a che giorni fa riferimento. Fino al 28 agosto sul mio decoder Sky il palinsesto, a parte… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Tante gare in programma insettimana dicome vederle in televisione Il ritorno del Guinness Pro 14, la Mitre Ten Cup e la seconda tappa del Women Grand Prix Series diSeven affolleranno ilovale delend. Si parte con la prima giornata del Guinness Pro 14. A Parma le ZebreClub di coach Bradley, all’esordio tra le mura amiche dello Stadio “Lanfranchi”, affronteranno i Southern Kings. Il match contro i sudafricani sarà trasmesso in diretta su DAZN alle 20.35 di venerdì 31 agosto con il commento di Gianluca Barca e dell’ex numero 9 azzurro Paul Griffen. Nella mattinata di sabato 1 settembre alle 9 prenderà il via la seconda tappa dei Women Grand Prix Series in programma a Kazan. In Russia la Nazionale Italiana Seven Femminile affronterà nella fase a gironi Inghilterra, Irlanda e Polonia. Le Azzurre, guidate dal neo tecnico Alfredo De ...