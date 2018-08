Roma | Riapre l’Auditorium

Il teatro Roma no di Albintimilium riapre al pubblico : La struttura, di dimensioni piuttosto limitate rispetto ad altre analoghe, ebbe vita piuttosto breve forse anche per il diminuito interesse dei contemporanei per il genere di spettacoli che era ...

Archeologia : riapre villa Romana a Positano sepolta da eruzione : sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., e’ rimasta sconosciuta fino a pochi anni fa. Oggi, dopo non pochi intoppi, in particolar modo per il reperimento dei fondi per il restauro, rivedra’ la luce. E’ la villa romana di Positano, in costa amalfitana, che custodisce reperti archeologici dal valore inestimabile come un ciclo di affreschi del I secolo dopo Cristo. L’apertura al pubblico e’ prevista per il ...