Roma | Marcano-Karsdorp | occasione per due

Roma - Marcano : “con il Barcellona vogliamo vincere” : Non sarà un’amichevole come tutte le altre quella in programma a Dallas tra Roma e Barcellona. “Ci sara’ un’atmosfera particolare in virtu’ della sfida di Champions League della scorsa stagione – riconosce Ivan Marcano parlando ai canali media della societa’ giallorossa -. Giocare contro il Barca e’ uno stimolo per tutti. Valverde mi ha allenato in due occasioni: sara’ una partita ...