Roma | crolla volta chiesa in centro | nessun ferito

Roma - crolla il tetto della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami : “E’ stato un cedimento strutturale” : “E’ stato un crollo grave e inaspettato poiché non aveva dato alcun segnale, al contrario del ponte di Genova. E’ praticamente caduto quasi per intero il tetto della Chiesa”. Lo ha detto il soprintendente archeologico di Roma Francesco Prosperetti, il quale ha specificato di non essere ancora andato a fare il sopralluogo poiché i vigili del fuoco stanno ancora lavorando. “Il crollo ha distrutto il prezioso soffitto ...

A Roma è crollato il tetto di una chiesa di 500 anni fa : La volta della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, in Clivio Argentario, a due passi dal Campidoglio e da via dei Fori Imperiali, è crollata quasi completamente. Il luogo di culto al momento del crollo era chiuso al pubblico e non risultato feriti. Le travi di legno che sostenevano il tetto sono crollate quasi tutte, invadendo i banchi dell'edificio di culto. La chiesa viene talvolta utilizzata per celebrare ...

