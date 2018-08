Roma | crolla il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami Foto e Video ...

Roma crolla - crolla l'Europa Fuor di metafora : Proprio oggi in classe, si leggeva di filosofia politica illuminista, e qualcuno ha chiesto: "perché si riferiscono sempre a Roma ?" Come perché? Benvenuti nella cultura occidentale. Si trattava di ...

Crolla il tetto di una chiesa a Roma - il parroco : “E’ stato come un terremoto - incredibile” : “Ho sentito qualcosa di simile ad un terremoto , poi dalla finestra ho visto il fumo seguito al crollo. Quindi hanno squillato alla porta: erano i vigili del fuoco che erano venuti. Quando sono uscito, c’erano pompieri e polizia municipale. E’ stato incredibile”. Così don Daniele Libanori, il parrocco della chiesa di San Giovanni dei Falegnami, il cui tetto è Crolla to oggi a Roma . L'articolo Crolla il tetto di una chiesa a ...

Nel centro di Roma è crollato il tetto di una chiesa di 500 anni fa : La volta della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, in Clivio Argentario, a due passi dal Campidoglio e da via dei Fori Imperiali, è crollata quasi completamente. Il luogo di culto al momento del ...

Roma - il rettore della chiesa crollata : “Sabato doveva esserci un matrimonio - sarebbe stata una strage” : “Ero steso, stavo leggendo, mi sono affacciato e c’erano persone che urlavano, non so quanti erano ci vedo poco. Sono uscito e ho visto già tutti li, vigili del fuoco, polizia. Sabato era previsto un matrimonio e ora staremmo qui a piangere i morti”. Così Daniele Libanori, rettore della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami cui è crollato il tetto il pomeriggio di giovedì 30 agosto. L'articolo Roma , il rettore della chiesa ...

Roma - crolla il tetto della “chiesa dei matrimoni”|Le immagini|Il video : Nessun ferito, l’edificio era chiuso. Ma sabato era in programma un matrimonio. Evacuato il Carcere Mamertino. La procura ha aperto un’inchiesta per crollo colposo. I turisti allontanati di corsa dai vigili urbani

Roma - crolla il tetto della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami : “Turisti evacuati - distrutto il soffitto a cassettoni” : “Abbiamo sentito un boato spaventoso e visto una nuvola di fumo. Siamo scesi giù e dentro il Carcere Mamertino c’era del personale e dei turisti. In malo modo li ho fatti uscire subito e immediatamente, urlando e purtroppo li ho trattati male. La mia premura era che dentro non ci fosse nessuno e li ho fatti uscire”. E’ la testimonianza di uno dei vigili urbani che per primo è intervenuto dopo il crollo. Il ministro per i ...