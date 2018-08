Migranti - in 30 lasciano Rocca di Papa : 20.45 Migranti, in 30 lasciano Rocca di Papa "Già nelle prossime ore,presumibilmente nella giornata di domani, una trentina di Migranti lascerà il Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa per trovare accoglienza nelle prime strutture ecclesiali". Lo annuncia la Cei facendo riferimento alle persone sbarcate dalla nave Diciotti. Oggi la Caritas Italiana ha ...

Domani i primi 30 migranti della Diciotti lasceranno Rocca di Papa : Roma, 30 ago., askanews, - Nelle prossime ore lasceranno Rocca di Papa i primi 30 dei 100 profughi eritrei sbarcati dalla nave Diciotti e ospitati nel centro di accoglienza Un mondo migliore. 'Già ...

Migranti : domani 30 via da Rocca di Papa : ANSA, - ROMA, 30 AGO - "Già nelle prossime ore, presumibilmente nella giornata di domani, venerdì 31 agosto, una trentina di Migranti lascerà il Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa per trovare accoglienza nelle prime strutture ecclesiali". Lo riferisce la Cei riferendosi alle persone sbarcate dalla Diciotti. Nella giornata odierna Caritas Italiana ...

Piccola guerra intorno ai cento profughi di Rocca di Papa : I profughi scesi dalla nave Diciotti sono arrivati nella cittadina del Lazio, che è stata trasformata in un palcoscenico della propaganda dell’estrema destra. Leggi

Rocca di Papa - i migranti raccontano la prigionia : "venduti e torturati" : Matteo Salvini interviene sulla ricollocazione dei migranti che erano a bordo della Diciotti: "La Cei l'ho chiamata io, non è che si siano chiamati da soli. Irlanda, Albania e vescovi sono stati contattati da noi. L'Europa per l'ennesima volta si è girata dall'altra parte ed ha fatto finta di niente. Ci siamo rivolti fuori dall'Europa, con l'Albania, ed abbiamo chiamato anche altri Paesi che potranno essere utili nei prossimi eventuali, spero ...

Chi ha voluto i migranti della Diciotti a Rocca di Papa : Roma, 30 ago., askanews, - Affidare i 100 migranti della Diciotti alla struttura 'Mondo Migliore' di Rocca di Papa e poi alle Diocesi italiane 'è stato come costruire un ponte: non è questione di chi ha fatto cosa e non entrerei nei dettagli', dai vescovi italiani è arrivata 'un'...

Parla Ivano - protagonista della manifestazione pro accoglienza a Rocca di Papa : Laura Bonasera, inviata di InOnda (La7) è tornata a Rocca di Papa dove ha incontrato nuovamente Ivano, il manifestante che con le sue esternazioni ha sbancato la rete, accumulando centinaia di migliaia di visualizzazioni in poche ore L'articolo Parla Ivano, protagonista della manifestazione pro accoglienza a Rocca di Papa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Slogan e insulti a Rocca di Papa. Salvini rischia anche il reato di sequestro a scopo di coazione : L'atto d'accusa della procura di Agrigento contro Salvini rischia di aggravarsi. Al ministro dell'Interno potrebbero essere contestati altri due reati: sequestro a scopo di coazione e omissione d'atti ...

Il racconto dei migranti : «Torturati e venduti». Tensioni a Rocca di Papa - scontri tra manifestanti | : In queste ore emergono le storie dei migranti di tutto il percorso che hanno fatto per arrivare in Italia. Il corteo di Casapound ha bloccato la zona

Profughi della Diciotti “torturati e venduti”. Scontro fra manifestanti davanti al centro accoglienza di Rocca di Papa : Hanno subito anni di violenze, alcuni sono stati tenuti sotto terra in un magazzino, venduti due o tre volte, e in quello stato di detenzione durato per molto tempo sono nati sedici bambini tutti morti dopo 4-5 mesi. È quanto raccontano molti dei Profughi eritrei che erano a bordo della nave Diciotti e sono ora ospitati nel centro Mondo migliore di...

Rocca di Papa - intervista all'antifascista Ivano : "Futuro è integrazione" : Ritratto a tutto tondo di Ivano Ciccarelli, il militante antifascista che ieri a Rocca di Papa ha attaccato i fascisti di Casa Pound che manifestavano contro l'arrivo dei migranti della Diciotti, ...

Rocca di Papa - piazze ancora divise : migranti 'provati' - presto in altre diocesi : Rocca di Papa, Sami , Unhcr, : 'Italia deve essere orgogliosa di ospitare questi rifugiati' Cronaca 0 0 0