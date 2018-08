Ripagare il debito ci costa sempre di più

huffingtonpost

(Di giovedì 30 agosto 2018) L'asta odierna dei titoli di Stato era sotto particolare osservazione, per l'immissione sul mercato dei nuovi bond a 5 anni e per la riapertura di una precedente emissione di Btp con scadenza decennale. Il tutto con un andamento dello spread che si mantienentemente sopra i 250 punti base ma sotto la soglia psicologica dei 300. L'Asta ha confermato che sale il rendimento che lo Stato deve garantire a chi compra i titoli di Stato.Il Tesoro ha collocato Btp per 6 miliardi con rendimento in crescita. Nel dettaglio, sul mercato sono stati collocati Btp a 5 anni per 3,75 miliardi ad rendimento lordo del 2,44%, in rialzo di 63 punti base. E Btp a 10 anni per 2,25 miliardi ad un rendimento lordo del 3,25% in rialzo di 37 punti base. La domanda è stata superiore all'offerta: nel primo caso per 7,94 miliardi (con un rapporto di copertura di oltre il doppio, pari a 2,12) e nel secondo ...