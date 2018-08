RIFORMA PENSIONI 2018 “No mega assegni d’oro” | Salvini ‘con’ Di Maio | crisi risolta?

Russia - Putin smussa la RIFORMA delle pensioni. Maxi corteo il 9 settembre : “Non vivremo abbastanza per andarci” : La riforma delle pensioni voluta da Vladimir Putin ha fatto scivolare la sua popolarità e trascinato in piazza decine di migliaia di persone. Una reazione insolita da parte dei cittadini russi nei confronti del leader del Cremlino che, vista la tensione, è apparso in diretta tv per annunciare in diretta qualche modifica al provvedimento. Una decisione presa anche in vista delle elezioni del 9 settembre, in cui nel Paese si vota per eleggere 26 ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Salvini a Di Maio : “assegni d’oro - rispetteremo contratto Governo” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie: caos Pensioni d'oro, scontro tra Lega e M5s. Di Maio critica il dossier di Brambilla. Tutte le novità su legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:00:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI : dai tagli alla Q100 - ma serve un cambiamento in LdB2019 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 30 agosto 2018 vedono crescere la tensione internamente alla maggioranza in merito alla vicenda dei tagli agli assegni elevati [VIDEO]. La Lega sarebbe infatti contraria allo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle, ma dagli alleati si ricorda quanto previsto all'interno del contratto di Governo giallo - verde. Nel frattempo si avvia uno scontro anche con i tecnici europei, che nella giornata di ieri ...

RIFORMA PENSIONI : nuova proposta della Lega per evitare i tagli : È ancora aperta la battaglie del Movimento 5 Stelle per i tagli alle cosiddette pensioni d'oro, [VIDEO] ovvero quei trattamenti che superano gli quattro mila euro netti al mese. Come affermato dallo stesso vicepremier pentastellato, infatti, i tagli degli assegni d'oro devono essere effettuati per rialzare le pensioni minime a 780 euro mensili. Cosa che desta una netta contrarieta' della Lega visto che, stando al dossier redatto dal consigliere ...

Putin smorza impopolare RIFORMA pensioni : ANSA, - MOSCA, 29 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin ha ammorbidito la riforma delle pensioni, che si è rivelata molto impopolare in Russia facendo calare i consensi al capo del Cremlino, ...

Pensioni - Putin allenta la RIFORMA ma ammette : «Inevitabile alzare l'età» : Nessun Paese, tra quelli che fanno parte dell'Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,, ha un'età pensionabile più bassa di quella in vigore in Russia: 60 anni per gli ...