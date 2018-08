Ricreata una canzone mesopotamica da tavolette cuneiformi di 3400 anni fa

universo7p

(Di giovedì 30 agosto 2018)unadadifa Gli studiosi dell’Università della California a Berkeley hanno ricreato lapiù antica del mondo, compostafa. Il progetto è stato realizzato dopo la decifrazione e lo studio di una serie di antichi testi. La musica riprodotta, ci trasporta in atmosfere antiche e suggestive, mettendoci in contatto diretto con i nostri antenati mesopotamici. Che suono avevano le canzoni dei popoli della Mesopotamia? Grazie al lavoro di un gruppo di studiosi dell’Università della California, Berkeley, sarà possibile rispondere a questa domanda.hurrita sumera tavoletta La decifrazione e lo studio di alcunerisalenti al 1400 a.C. ha permesso di riportare in vita gli antichi suoni che animavano il gusto musicale dei popoli mesopotamici. Il risultato è stata la creazione ...