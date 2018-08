Regione Campania | 7 milioni e mezzo per Duale | altri centri di formazione lavoro per i

Alessandra Mussolini con SalviniIn corsa per la Regione Campania? : Matteo Salvini vuole Alessandra Mussolini candidata presidente della Regione Campania alle prossime elezioni del 2020? Sembrerebbe proprio di sì. La nipote del Duce ha già espresso tutto il suo entusiasmo e la sua ammirazione per il leader del Carroccio, che a detta sua le "ricorda il nonno", e il suo addio a Forza Italia prelude senz'altro a un impegno politico più intenso e incisivo nelle file della Lega Segui su affaritaliani.it

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” per temporali su tutta la Regione : La Protezione civile della regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per temporali sull’intero territorio: l’avviso è valido dalle 14 di oggi e almeno fino alle 20. Sono previste ulteriori precipitazioni caratterizzate da rapidità di evoluzione. Le precipitazioni attese, associate alla fragilita’ del suolo dovuta alle piogge dei giorni scorsi, potrebbe dare luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico con ...

Cinghiali - Coldiretti : “La Regione Campania approva il piano di gestione” : E’ stato approvato dalla Giunta Regionale il “piano di gestione e controllo del cinghiale” proposto dall’Assessorato all’Agricoltura, Foreste e Caccia. Lo comunica Coldiretti Campania a seguito del via libera al piano redatto dal CRIUV (centro di riferimento regionale per l’igiene urbana veterinaria) ed elaborato dal gruppo di lavoro dell’Università di Napoli, che prevede azioni differenziate nelle ...

Campania - la Regione approva videosorveglianza h24 sui siti rifiuti : Il Consiglio Regionale ha approvato nella seduta di oggi l'emendamento che, come annunciato nei giorni scorsi, stabilisce una serie di misure di prevenzione e di monitoraggio dei siti di stoccaggio ...

Regione Campania - 4 milioni stanziati per il recupero dei detenuti minori e non : Ben quattro milioni di euro stanziati dalla Regione Campania per l'integrazione socio-lavorativa dei detenuti sia adulti che minori. Le graduatorie pubblicate oggi sul BURC , Bollettino Ufficiale ...

Aerospazio : la Regione Campania al Farnborough Airshow : Il Farnborough International Airshow, tra le più importanti vetrine internazionali per il settore aerospaziale, in corso a Londra, vede anche quest’anno la partecipazione della Regione Campania – attraverso la società in house Sviluppo Campania – con uno stand di 120 metri quadri. Obiettivi la promozione delle eccellenze del territorio e favorire gli scambi commerciali del comparto aerospaziale. Ieri in visita allo stand ...

La Regione Campania non gli paga le cure - Donato è in clinica grazie ai social : La regione Campania non gli paga le cure, Donato è in clinica grazie ai social Il 24enne è rimasto paralizzato dopo un incidente. grazie ad una raccolta fondi su Facebook il ragazzo ora può fare la riabilitazione Continua a leggere L'articolo La regione Campania non gli paga le cure, Donato è in clinica grazie ai social proviene da NewsGo.

La Regione Campania non gli paga le cure - Donato in clinica grazie ai social : Il 24enne è rimasto paralizzato dopo un incidente. grazie ad una raccolta fondi su Facebook il ragazzo ora può fare la riabilitazione

La Regione Campania non gli paga le cure - Donato è in clinica grazie ai social : Donato passa da un ospedale all'altro. Prima a Imola, poi a Sant'Angelo dei Lombardi, infine in Austria, in una clinica specializzata vicino a Innsbruck, l'unica in grado di curarlo. E pian piano ...

Campania - la Consulta boccia la Regione : 'Demolire le case abusive' : Napoli. La sentenza della Consulta parla chiaro: gli immobili abusivi, una volta entrati nel patrimonio dei comuni, devono essere demoliti e solo in via eccezionale, attraverso una valutazione caso ...

Regione Campania - via ai corsi Java Programmer per 140 giovani : Un'opportunità importante non solo formativa ma anche una concreta possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro. I corsi avranno luogo in tutte le principali città Campane. L'amministrazione ...

M5S - addio governo per SpadaforaCorrerà per la Regione CampaniaDi Maio "esilia" il suo (ex) mentore : Il mentore di Luigi Di Maio, diventato troppo ingombrante per il vicepremier grillino, lascerà l'esecutivo e correrà come governatore in Campania Segui su affaritaliani.it

Donne in difficoltà - a settembre il bando da 4 milioni della Regione Campania : ...Marciani alla formazione alle pari opportunità e alle politiche giovanili un modo di far fronte alle tante emergenze derivanti da violenze di ogni ordine e grado e dalla difficoltà che il mondo ...