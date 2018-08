Recupero crediti si spaccia per Pubblico Ufficiale

Recupero crediti dei professionisti - c’è una nuova possibilità : Il cliente non paga? I lavoratori autonomi e quindi anche i professionisti (purché non debbano attenersi a tariffe obbligatorie) possono ottenere un decreto ingiuntivo allegando al ricorso la fattura e l’estratto autentico del registro Iva, così come si è sempre fatto per il Recupero crediti delle imprese commerciali. Tale possibilità è a disposizione di chi si affermi creditore da poco ed ho potuto personalmente constatarne il vaglio ...