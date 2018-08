Quincy Promes al Siviglia | dopo il corteggiamento “italiano” l’esterno sceglie la Liga

sportfair

(Di giovedì 30 agosto 2018)lascia lo Spartak Mosca per approdare al, il calciatore olandese è stato corteggiato da Milan e Roma in estatevola al. L’esterno olandese, ex Spartak Mosca, è stato corteggiato da diversi club durante l’estate, anche del nostro campionato. Milan e Roma sono state in contatto con gli agenti del calciatore, senza però affondare il colpo. L’ha spuntata dunque il, che si accaparra il calciatore 26enne per 21 milioni di euro, non una cifra folle dato ciò che circola in questi anni in Europa. Visite mediche e poi firma, masi può già dire sia un calciatore del.L'articoloalil“italiano” l’esternolaSPORTFAIR.