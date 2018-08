Questione migratoria La Merkel ipotizza partnership con l’Africa

UE - Oettinger all'Italia : "Non mischiate la Questione migratoria con il bilancio Ue" : Fino a pochi mesi fa Günther Oettinger era sconosciuto ai più in Italia. Il suo faccione è diventato molto noto nell'ultima settimana di maggio, quando imprudentemente disse che sarebbero stati i mercati "ad insegnare agli italiani a votare". Lo spread sembrava impazzito in quei giorni e Oettinger concluse che la responsabilità fosse da attribuire alle "forze populiste" che stavano spaventando i mercati.Tutta la politica italiana - anche i ...