Quartieri Sicuri a Messina | l' Operazione | condotta dalla Polizia di Stato

Operazione ' Quartieri Sicuri' a Messina : Le forze dell'ordine proseguono incessantemente con la loro azione, in questa nota comunicano che : 'continua l'attività straordinaria dei poliziotti delle Volanti, con l' Operazione Quartieri Sicuri, ...

Novità dall'Operazione Quartieri Sicuri - con i relativi controlli messi in atto : Non si ferma l'attività straordinaria messa in campo dai poliziotti delle Volanti, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine 'Sicilia Orientale', nell'operazione Quartieri Sicuri , che da mesi ...