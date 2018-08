Quanto spende l’Unione europea per difendere l' Italia

Autostrade - la concessionaria incassa dal contribuente un utile del 6 - 85% su Quanto spende : Gli investimenti sulle Autostrade in concessione rendono alla concessionaria mediamente il 10,21% lordo e il 6,85% netto. In pratica è come se ogni euro messo da Autostrade per l’Italia nella rete venisse considerato come un prestito che la società fa allo Stato al quale anticipa il denaro per la manutenzione, la gestione e l’ampliamento delle strade e come tale viene ripagato sulla base di un determinato tasso d’interesse. ...