Putin cede sulle pensioni | ridotto l' aumento dell' età per le donne

agi

: #omnibusla7 Anche Putin si rende conto che sulle pensioni è opportuno fare un passo indietro ... Putin cede… - MoltodafareP : #omnibusla7 Anche Putin si rende conto che sulle pensioni è opportuno fare un passo indietro ... Putin cede… - infoitestero : Putin cede su pensioni,ma solo per donne -

(Di giovedì 30 agosto 2018) ... che prevedevano un'età pensionabile per gli uomini da 60 a 65 anni e per leda 55 a 63, il leader del Cremlino ha proposto di far uscire ledal mondo del lavoro a 60 anni ma ...