Primo trailer de L’Amica Geniale alla vigilia del debutto alla Mostra del Cinema di

True Detective - ecco il Primo teaser trailer della terza stagione : Quando la prima stagione di True Detective aveva fatto il suo debutto nel 2014, aveva sorpreso tutti per il suo stile inedito. L’anno successivo il secondo ciclo di questa serie antologica ha deluso invece parecchie aspettative e proprio per questo si è atteso molto prima di mettere in lavorazione la terza stagione. Finalmente però abbiamo modo di vedere un primo teaser trailer dei nuovi episodi che, è stato annunciato in queste ore, ...

Il Primo trailer di True Detective 3 conferma della messa in onda nel 2019 : Tutti coloro che hanno odiato la seconda stagione sperano davvero di potersi rifare con True Detective 3 e il trailer lascia pensare che questo "miracolo" sia davvero possibile. Alta tensione, un nuovo caso e tutte le implicazioni che questo significa per chi dovrà occuparsi del nuovo capitolo e che avrà il volto di Mahershala Ali (Moonlight e Luke Cage). L'attesissima terza stagione di True Detective è prevista su HBO il prossimo anno, ...

RIDE 3 si mostra nel Primo gameplay trailer ufficiale : Come segnalato da DSOGaming, Milestone ha rilasciato il primo gameplay trailer ufficiale dedicato a RIDE 3. RIDE 3 promette di essere l'esperienza motociclistica definitiva su PC e console, in cui i giocatori collezioneranno le motociclette più iconiche, le personalizzeranno secondo il loro stile e correranno nelle piste più folli e mozzafiato del mondo, compresa la Strada della Forra.Secondo la descrizione del gioco, esplorerete paesaggi ...

Suspiria - il Primo trailer completo del film di Guadagnino : Dopo la breve anticipazione diffusa all’inizio dell’estate, ecco arrivare in tutto il suo macabro fascino il primo trailer completo di Suspiria di Luca Guadagnino. Il regista di Chiamami col tuo nome ha lavorato con grande perizia a questo omaggio all’horror originale di Dario Argento uscito nel 1977: la ricerca dell’estetica e delle atmosfere ci ripiomba dunque in un’accademia di danza nella Berlino degli anni ...

Gamescom 2018 : Primo trailer gameplay per Remnant From the Ashes : Durante la Gamescom 2018 Perfect World Entertainment ha mostrato il primo gameplay trailer relativo al suo Remnant: From the Ashes.Come riporta WCCFTECH parliamo di un TPS survival co-op creato dagli sviluppatori di Darksiders III. Il titolo vede il genere umano sulla soglia dell'estinzione a causa di abomini provenienti da un altro mondo, i pochi superstiti attraversano continuamente dei portali per esplorare altri mondi, dove sperano di ...

Life is Strange 2 si mostra in un Primo Trailer : Square Enix e Dontnod Entertainment svelano ufficialmente il primo Trailer di Life is Strange 2, il quale mostra nuovi personaggi, in ambientazioni inedite e con una storia totalmente diversa da quella narrata nel prequel. Life is Strange 2: Square Enix pubblica il primo Trailer Life is Strange 2 ci fa vestire i panni di Sean e Daniel Diaz, due fratelli di 16 e 9 anni, i quali si ritroveranno a fuggire dalla polizia. I due ...

Life is Strange 2 si mostra nel Primo attesissimo trailer : Dopo un teaser trailer pubblicato due settimane fa, finalmente Squre Enix ha pubblicato il reveal trailer dell'attesissimo Life is Strange 2.Cosa ne pensate? Stavate aspettando questo titolo?Read more…

Outlaw King – Il re fuorilegge : Primo trailer del nuovo film originale Netflix : Outlaw King racconta la vera storia di Robert the Bruce, o Roberto I di Scozia, che nel corso di un anno straordinario passa da nobile sconfitto a re riluttante e poi a eroe fuorilegge, durante l’opprimente regime di occupazione di Edoardo I d’Inghilterra in Scozia. Robert conquista la corona scozzese e raduna un appassionato gruppo di uomini per lottare contro la potete armata del re tiranno e del suo irascibile figlio, il Principe ...

11-11 Memories Retold : diamo uno sguardo al Primo - toccante Story Trailer del gioco : Bandai Namco ha pubblicato oggi il primo Story Trailer per l'imminente avventura narrativa ambientata nella prima guerra mondiale, 11-11 Memories Retold. Il gioco, creato in collaborazione con lo studio premio Oscar Aardman e DigixArt, riporta in vita la storia di entrambe le fazioni della Prima Guerra Mondiale, 100 anni dopo la sua conclusione. Il nuovo Trailer, svelato oggi, introduce i due personaggi chiave del gioco, Kurt e Harry, sullo ...

«What (wo)men want» - il Primo trailer del remake al femminile : Da proclami, What men want avrebbe dovuto essere un remake di What women want. Ma, in comune con la pellicola datata 2001, il film diretto da Adam Shankman sembra avere poco e niente. Il trailer, rilasciato poche ore fa, è un susseguirsi di risate e siparietti (più e meno) comici, un insieme un po’ caotico nel quale lo spirito critico che fu di Mel Gibson pare non trovare alcun ...

Twin Mirror : DONTNOD annuncia l'arrivo del Primo trailer di gameplay : Il prossimo 21 agosto, giorno d'apertura della Gamescom 2018, sarà una data molto movimentata per DONTNOD, dato che oltre a presentare Life is Strange 2 lo studio mostrerà per la prima volta il gameplay di Twin Mirror.L'annuncio è arrivato sui canali social della software house, che ci ha dato appuntamento a martedì prossimo per scoprire "cosa c'è dall'altra parte dello specchio". Come da tradizione DONTNOT, Twin Mirror porrà l'accento sulla ...

Rainbow Six Siege : il Primo trailer della stagione Grim Sky mostra la nuova Base di Hereford : La Base di Hereford è una delle mappe più amate dai giocatori di Rainbow Six Siege, apparsa per la prima volta nella lontanissima beta dello sparatutto tattico firmato da Ubisoft.All'inizio della scorsa stagione la Base era stata rimossa dalle playlist per subire un profondo rework, e si appresta a tornare nei server di Rainbow Six Siege con l'arrivo di Grim Sky, la nuova stagione che introdurrà inoltre due nuovi operatori al roster del gioco. ...

NBA 2K19 si mostra nel Primo gameplay trailer : Il prossimo mese gli appassionati di basket potranno finalmente tuffarsi in NBA 2K19, il nuovo episodio della popolare serie annunciato all'inizio di giugno.Mentre si attende l'uscita del titolo, ecco spuntare il primo gameplay trailer intitolato "Prendi la Corona" con la musica di Jay Rock (@jayrock). Il filmato ricorda ai fan di NBA 2K19 che, per essere il migliore, devi sconfiggere il Re!Che ne dite?Read more…

FIFA 19 : Alex Hunter approda al Real Madrid nel Primo trailer della modalità Il Viaggio : Con l'arrivo della licenza della Champions League e il rinnovo della partnership con Cristiano Ronaldo, in molti pensavano che il nuovo capitolo della modalità Il Viaggio in FIFA 19 si sarebbe concentrato sul Real Madrid.Il club spagnolo ha vinto la massima competizione europea negli ultimi tre anni, e facendo approdare il giovane Alex Hunter alla corte dei Blancos EA Sports avrebbe potuto sfruttare al meglio l'accordo con Ronaldo per utilizzare ...