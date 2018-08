Presentate le squadre azzurre per i Mondiali negli USA | in palio le prime carte olimpiche

Motocross delle Nazioni Europee - si ritorna in Polonia : Presentate le squadre italiane : L’Italia sarà grande protagonista della rassegna continentale di Motocross al via a Danzica ( Polonia ): la composizione della squadra maschile e femminile Nel 2017 il Motocross delle Nazioni Europee andò in scena sulla pista di Danzica, in Polonia . Il 9 settembre lo stesso tracciato ospiterà nuovamente la competizione in cui l’Italia è sempre stata grande protagonista. Successivamente all’en plein del 2015 ad Arco di Trento, quando la ...

Tour de France 2018 - Presentate le squadre. Fischiato Chris Froome : Sono state presentate ufficialmente quest’oggi, a La Roche sur Yon, le squadre del Tour de France 2018, una delle ultime formalità ufficiali prima del via di sabato da Noirmoutier En-L’ile. C’era grande attesa per Chris Froome, campione in carica e in cerca della doppietta Giro-Tour. Gli ultimi giorni sono stati abbastanza movimentati per il britannico, prima escluso dall’organizzazione, poi riammesso in seguito ...