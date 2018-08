Portal Knights | Disponibile il Villainous Update

gamerbrain

(Di giovedì 30 agosto 2018) Keen Games e l’editore indipendente 505 Games continuano a supportare la vena creativa dei giocatori digrazie a un nuovo aggiornamento di contenuti per Steam, PlayStation 4 e Xbox One!si aggiorna da oggi Da oggi i giocatori saranno in grado di provare il “”, che offre nuove divertenti opportunità di gioco pensate per migliorare L’esperienza die introduce una nuova minaccia nel regno di Elysia. Le nuove feature da oggi disponibili vedono l’introduzione di tre nuovi boss feroci; la Regina della melma, il Cacciatore di cavalieri e l’Onniveggente. Soltanto i cavalieri più coraggiosi saranno in grado di sconfiggere queste creature giganti ma quelli che lo faranno saranno ricompensati in modo ...