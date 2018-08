Ponte Morandi | Toti | Demolizione in 30 giorni

Anche la tragica vicenda del Ponte Morandi si ammanta di una teoria del complotto : Da ieri Anche la tragica vicenda del ponte Morandi si ammanta di una teoria del complotto, di tipo per di più molto azzardato: non un cedimento avrebbe provocato il crollo ma una serie di microcariche accortamente piazzate per causarlo. Un attentato, dunque. Gli autori? Al momento è impossibile sape

Ponte Morandi di Agrigento - l’assessore regionale ai Beni culturali propone l’abbattimento. È già chiuso per degrado : l’assessore ai Beni culturali della Sicilia, Sebastiano Tusa, propone l’abbattimento del Ponte Morandi di Agrigento. Il viadotto è già stato chiuso in via preventiva nel 2017 proprio per lo stato di degrado in cui attualmente versa e la scelta arriva all’indomani dal crollo di Genova “che ha visto tra le vittime due giovani siciliani“, e riapre “quella ferita, non tanto perché potenzialmente dannosa per l’incolumità dei ...

Ponte Morandi - Autostrade : “Presentate opzioni per demolizione e ricostruzione”. Toti : “Abbattuto in 30 giorni” : Vertice tra Autostrade, Regione Liguria e Comune di Genova sull’abbattimento e la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto. Il piano per la demolizione, ha annunciato il governatore Giovanni Toti, potrà essere esecutivo in un mese. “Oggi abbiamo presentato – nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo – una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera, che saranno in parte ...

Ponte Morandi - Toti : «la demolizione entro un mese» | Video : Primi sì al Ponte di Renzo Piano. Fincantieri e Autostrade trattano: oggi vertice in Regione. Il sindaco: «Vogliamo far riprendere il lavoro»

Ponte Morandi : Arera - sospeso pagamento bollette per famiglie sfollate : Roma, 30 ago. (AdnKronos) - sospeso il pagamento delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti per le famiglie sfollate dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. Lo rende noto l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente dopo che oggi si è insediato il nuovo Collegio composto dal presidente

Ponte Morandi : Arera - sospeso pagamento bollette per famiglie sfollate (2) : (AdnKronos) - La sospensione dei termini dei pagamenti viene prevista anche per le utenze attivate dopo il 14 agosto da soggetti titolari di utenze negli edifici coinvolti. In particolare, per le forniture di energia elettrica e per il servizio idrico integrato, l’utenza dell’abitazione in cui è sta

Ponte Morandi : Dell'Orco - ora risarcire anche imprese con danni : Roma, 30 ago. (AdnKronos) - "Come auspicato dal Governo, le banche e #Autostrade annunciano la sospensione e il rimborso dei mutui agli sfollati di #Genova. L'input è chiaro: massima tutela a chi ha subito il dramma della perdita della casa. Ora vengano risarcite anche le imprese con danni. #PonteMo

Il professor Pietro Croce nominato nella Commissione tecnica consultiva sul Ponte Morandi di Genova : Il professor Pietro Croce, associato di tecnica delle Costruzioni e Teoria di progetto dei ponti dell’Università di Pisa, è stato nominato dal presidente della Regione Liguria e Commissario delegato per l’emergenza legata al crollo del ponte Morandi, Giovanni Toti, quale membro della “Commissione esperta di supporto alle decisioni”. Il professor Croce è stato chiamato su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori ...

Ponte Morandi : E’ STATO UN ATTENTATO/ L’esperto su Genova : “cariche esplosive piazzate ad hoc“ : Spunta l'ipotesi complottista sul crollo del PONTE MORANDI di Genova, è di un esperto ed ex docente di costruzioni, Enzo Siviero, già incaricato di consulenza da Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:50:00 GMT)

Ponte Morandi : Regione prevede indennizzi mensili a sfollati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ponte Morandi : assessore Sicilia - abbattere viadotto Agrigento : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - L'abbattimento del viadotto Morandi di Agrigento è stato proposto dall'assessore regionale ai Beni culturali della Sicilia Sebastiano Tusa. "La recente tragedia di Genova ha scosso le coscienze di gran parte degli italiani di fronte all’impossibilità di accettare che,

Ponte Morandi - Salvini : “Nazionalizzare autostrade? Il privato fa meglio del pubblico. Soluzione è compartecipazione” : “Suggerirò ai colleghi ministri, sui dossier autostradali, che il modello di compartecipazione tra pubblico e privato funziona. Il privato fa bene e meglio del pubblico, ma quest’ultimo non può rinunciare alla sua attività di controllo”. A dirlo è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Venezia insieme al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per la firma del nuovo protocollo sulla legalità della ...

Ponte Morandi e infrastrutture : il punto è che l'Italia non sa modernizzarsi : Altro che guerra alle grandi opere: costruire vuol dire crescere. La tragedia di Genova dimostra che da anni abbiamo smesso di fare investimenti strategici