Ponte Morandi | Regione prevede indennizzi mensili a sfollati

Ponte Morandi - Paita (Pd) vs Stefani (Lega) : “Risponda alle mie domande” - “lei non sa nulla”. E interviene la giornalista : “Come intendete realizzare il nuovo Ponte ? Chi lo finanzia e quando parte?”. Sono le domande che Raffaella Paita , genovese e deputata del Partito democratico, ha rivolto ad Alberto Stefani , deputato della Lega, a Coffe Break, su La7, in merito alla ricostruzione di un viadotto al posto di quello crollato lo scorso 14 agosto. “Non mi ha risposto su nulla” lo ha incalzato Paita . “Lei non sa nulla, si informi” si ...

Ponte Morandi - 4 tavoli aperti da Regione e Cdp : Ripristino delle infrastrutture per la mobilità, interventi per imprese e famiglie, soluzione immobiliare per chi è senza casa e moratoria per i mutui già in essere con gli enti locali. Sono quattro i fronti sui quali Cdp e Regione Liguria hanno attivato altrettanti tavoli tecnici per affrontare sia misure immediate sia di pianificazione dopo il crollo del Ponte Morandi. Il tavolo sulle infrastrutture coinvolge anche i ...