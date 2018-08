Ponte Morandi ' non è sicuro' | la lettera di febbraio che accusa il Ministero e Autostrade

Crollo Ponte Morandi - Intesa San Paolo cancella mutui per gli sfollati/ Smentite le voci precedenti : Genova, Intesa cancella i mutui delle case inagibili. Prima buona notizia per tutti gli abitanti della cosiddetta zona rossa, quella al di sotto del vecchio Ponte Morandi(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 01:00:00 GMT)

Lettera di Autostrade a febbraio : "velocizzare iter progetto di rinforzo del Ponte Morandi" : 23.13 - La Lettera inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da Autostrade non era "d'allarme" ma di sollecitazione all'approvazione del progetto di miglioramento del viadotto Polcevera di Genova. Lo spiega Autostrade che classifica come fuorviante un'interpretazione allarmistica della missiva che era invece solo una comunicazione di carattere ordinario con cui si sollecitava l'approvazione del progetto di miglioramento del ...

"Autostrade aveva avvertito il ministero che il Ponte Morandi non era sicuro". Il documento pubblicato dall'Espresso : Autostrade per l'Italia già a febbraio aveva segnalato al ministero delle Infrastrutture problemi di sicurezza per il ponte Morandi a Genova. In una lettera datata 28 febbraio 2018 di cui ha pubblicato un'anticipazione L'Espresso, il direttore delle manutenzioni del gruppo, Michele Donferri Mitelli, metteva in guardia ministero e Provveditorato sui rischi per la sicurezza legati al ritardo dell'approvazione del ...

Ponte Morandi - sequestri della Finanza : Sequestrata dalle Fiamme Gialle anche la relazione del 1981 in cui si parlava del degrado del Ponte. Cozzi dopo il sopralluogo nella zona del crollo: «Sono commosso» |

Ponte Morandi - Giovanni Toti smonta il governo di Salvini e Di Maio : 'Toninelli - ti svelo un segreto...' : Incassato il progetto per il nuovo Ponte di Genova, dopo il tragico crollo del 14 agosto, il presidente della Regione Giovanni Toti deve vedersela con il governo, in netto contrasto con le sue ...

