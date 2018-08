Ponte Morandi | in una lettera di inizio anno i primi segnali di allarme

Crollo Ponte Morandi - spunta la tesi shock : “A Genova un attentato” - ma poi l’esperto precisa che è “solo un’ipotesi accademica” : tesi shock del professor Enzo Siviero, ingegnere padovano, per anni docente allo Iuav di Venezia, riportata dal Corriere del Veneto dopo le sue dichiarazioni a Reteveneta: secondo l’esperto, il ponte Morandi sarebbe stato fatto saltare in aria, con delle cariche esplosive. Il prof. Siviero è uno dei massimi esperti al mondo di ponti, ha collaudato “Calatrava” a Venezia, scritto libri, realizzato centinaia di progetti e ha una ...

Viadotto Morandi - la proposta dell’architetto Maccalini : “Un tunnel al posto del Ponte” : “Un tunnel al posto del ponte, sovrastato da un grande parco urbano sulle sponde del Polcevera dove poter ricordare anche le vittime del crollo. Una soluzione più sicura, ecologica e funzionale che potrebbe andare a rinforzare la vocazione turistica e culturale di Genova, nei luoghi dove un tempo sorgevano l’Ansaldo e la Mira Lanza“: lo propone, sul Corriere della Sera, l’architetto Sandro Maccallini, laureato alla Sapienza di ...

Ponte Morandi 'non è sicuro' : la lettera di febbraio che accusa il Ministero e Autostrade : Ad oggi la situazione sembra essere cambiata radicalmente. Con il crollo del Ponte Morandi, uno dei ponti principali che si stagliano su Genova, la citta' stessa e le amministrazioni cercano di fare chiarezza [VIDEO] sui fatti. Sempre più confusionarie le comunicazioni, con chi tenta di scaricare la colpa e chi invece cerca di coprire ogni possibile traccia di quanto accaduto nel tentativo che tutto venga dimenticato quanto prima. A portare ...

Autostrade 7 mesi fa : "Servono interventi urgenti al Ponte Morandi" : Autostrade 7 mesi fa: "Servono interventi urgenti al ponte Morandi" La lettera pubblicata da L'Espresso, con cui il direttore delle manutenzioni di Autostrade sollecitava i lavori, mostra che dal 28 febbraio società, ministero delle Infrastrutture e Provveditorato alle opere pubbliche di Genova sapevano dei problemi di ...

Genova - crollo Ponte Morandi : Autostrade presenta oggi il piano di demolizione : Autostrade per l’Italia illustrerà oggi pomeriggio alle istituzioni genovesi il piano per la demolizione e messa in sicurezza di ponte Morandi. Al tavolo è atteso anche l’amministratore delegato della società. Autostrade avrebbe già segnalato la disponibilità ad incontrare Renzo piano che martedì scorso ha presentato alla Regione Liguria un progetto per il nuovo viadotto. L'articolo Genova, crollo ponte Morandi: Autostrade presenta ...

