Ponte Morandi di Agrigento | l’assessore regionale ai Beni culturali propone

ilfattoquotidiano

: +++ ESCLUSIVO: La lettera del febbraio scorso che accusa Ministero e Autostrade sui fatti di Genova: 'Ponte Morandi… - espressonline : +++ ESCLUSIVO: La lettera del febbraio scorso che accusa Ministero e Autostrade sui fatti di Genova: 'Ponte Morandi… - lucianonobili : Dopo il crollo di ponte Morandi, #Toninelli si è fatto 15 giorni di vacanze, su ricostruzione e Gronda continuano a… - carlosibilia : Che sia un esempio da seguire: Intesa San Paolo cancella i mutui nella zona rossa colpita dal crollo del Ponte Mora… -

(Di giovedì 30 agosto 2018)aidella Sicilia, Sebastiano Tusa,l’abbattimento deldi. Il viadotto è già stato chiuso in via preventiva nel 2017 proprio per lo stato di degrado in cui attualmente versa e la scelta arriva all’indomani dal crollo di Genova “che ha visto tra le vittime due giovani siciliani“, e riapre “quella ferita, non tanto perché potenzialmente dannosa per l’incolumità dei cittadini, quanto perché, grazie a una diversa sensibilità si può valutare l’esistenza futura di un siffatto manufatto”, afferma Tusa. La spesa prevista per la ristrutturazione delsi aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il viadotto venne costruito nel 1970 per collegare la città con il quartiere di Villa Seta: il progetto fu realizzato dall’ingegnere Riccardoall’indomani della frana didel 19 ...