Ponte Morandi : aeroporti e compagnie promuovono turismo a Genova (2) : (AdnKronos) - Per promuovere il territorio Aeroporto di Genova ha realizzato post dedicati alla città, al Salone Nautico, all’Acquario di Genova e alla mostra di Palazzo Ducale dedicata a Niccolò Paganini. Il materiale sarà diffuso sui canali digitali (social network, newsletter e siti internet) dei

Ponte Morandi - il ministero approvò il rinforzo degli stralli due mesi prima del crollo. Toti : “No statalizzazione” : Due mesi prima del crollo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva approvato il progetto esecutivo degli stralli del Ponte Morandi . Lo scrive il Corriere della Sera spiegando che quel documento porta la firma di Vincenzo Cinelli, Direttore generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali che ieri ha subito dei sequestri. Il progetto secutivo di rinforzo dei tiranti che sostengono il Ponte viene autorizzato per ...

Ponte Morandi - il ministero approvò il rinforzo degli stralli due mesi prima della tragedia : Due mesi prima del crollo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva approvato il progetto esecutivo degli stralli del Ponte Morandi . Lo scrive il Corriere della Sera spiegando che quel documento porta la firma di Vincenzo Cinelli, Direttore generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali che ieri ha subito dei sequestri. Il progetto secutivo di rinforzo dei tiranti che sostengono il Ponte viene autorizzato per ...

Ponte Morandi : in una lettera di inizio anno i primi segnali di allarme : Fa ancora discutere il crollo del Ponte Morandi , con le responsabilità che sembrano rimbalzare da una parte all'altra. Il Ponte , costruito tra il 1963 e il 1967, su un progetto dell'ingegnere Riccardo Morandi , collegava il Nord Italia con il Sud della Francia ed era il principale asse stradale della città di Genova. Erano le 11.36 dello scorso 14 agosto quando il Viadotto Polcevera, meglio conosciuto come Ponte Morandi , è crollato parzialmente, ...

Crollo Ponte Morandi - spunta la tesi shock : “A Genova un attentato” - ma poi l’esperto precisa che è “solo un’ipotesi accademica” : tesi shock del professor Enzo Siviero, ingegnere padovano, per anni docente allo Iuav di Venezia, riportata dal Corriere del Veneto dopo le sue dichiarazioni a Reteveneta: secondo l’esperto, il ponte Morandi sarebbe stato fatto saltare in aria, con delle cariche esplosive. Il prof. Siviero è uno dei massimi esperti al mondo di ponti, ha collaudato “Calatrava” a Venezia, scritto libri, realizzato centinaia di progetti e ha una ...

A febbraio Autostrade scriveva : 'Il Ponte Morandi non è sicuro' : Roma, 30 ago., askanews, - Dal 28 febbraio 2018 la Direzione generale per la vigilanza del ministero delle Infrastrutture, il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova e la Direzione maintenance e ...

Lettera di Autostrade a febbraio : "Velocizzare iter progetto di rinforzo del Ponte Morandi" : 23.13 - La Lettera inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da Autostrade non era "d'allarme" ma di sollecitazione all'approvazione del progetto di miglioramento del viadotto Polcevera di Genova. Lo spiega Autostrade che classifica come fuorviante un'interpretazione allarmistica della missiva che era invece solo una comunicazione di carattere ordinario con cui si sollecitava l'approvazione del progetto di miglioramento del ...

Ponte Morandi 'non è sicuro' : la lettera di febbraio che accusa il Ministero e Autostrade : Ad oggi la situazione sembra essere cambiata radicalmente. Con il crollo del Ponte Morandi , uno dei ponti principali che si stagliano su Genova, la citta' stessa e le amministrazioni cercano di fare chiarezza [VIDEO] sui fatti. Sempre più confusionarie le comunicazioni, con chi tenta di scaricare la colpa e chi invece cerca di coprire ogni possibile traccia di quanto accaduto nel tentativo che tutto venga dimenticato quanto prima. A portare ...

Crollo Ponte Morandi : Autostrade presenta il piano di demolizione : di Atlantia e Autostrade Giovanni Castellucci, che si è difeso dalle varie accuse, dicendo no alla nazionalizzazione, "Sarebbe una scelta in controtendenza nel mondo occidentale", e aprendo al ...

Crollo Ponte Morandi - a febbraio lettera di Autostrade : “Servono lavori urgenti” : In una missiva inviata dal direttore delle manutenzioni di Autostrade al mistero nel febbraio scorso si chiedeva di approvare la più presto il progetto di manutenzione per garantire "l'incremento di sicurezza necessario sul viadotto Polcevera". L'ok era arrivato poi due mesi prima della tragedia dando il via alla gara di appalto ma il ponte è crollato prima che venisse avviato qualsiasi lavoro.Continua a leggere