Ponte Genova | Toti | “Demolizione in 30 giorni” Autostrade pronta a demolire e ricostruire

Boccia - no ideologia su Ponte Genova : BELLUNO, 30 AGO - "Dobbiamo uscire da una dimensione pregiudiziale ideologica in cui il pubblico è la purezza e il privato è la negatività". Lo ha detto presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a ...

A Genova sono 150 le case coinvolte dalla demolizione dei resti del Ponte : Genova, 30 ago., askanews, - 'Delle case sotto il moncone est di ponte Morandi circa 150 appartamenti verranno interferiti dalle demolizioni ma non è previsto al momento alcun piano di abbattimento ...

Boccia - no ideologia su Ponte Genova : Ma usare questa questione per un'idea di nazionalizzazione, cioè una sentenza politica prima di quella giudiziaria, è un errore".

Crollo Ponte Genova - Autostrade : “Demolizione e ricostruzione sovrapposte” : “Oggi abbiamo presentato – nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo – una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera, che saranno in parte sovrapposte, confermando sostanzialmente i tempi già annunciati. In ogni caso i piani potranno diventare definitivi solo dopo l’accesso ai luoghi e richiederanno integrazioni e affinamenti sul piano architettonico, da condividere con le parti ...

Il professor Pietro Croce nominato nella Commissione tecnica consultiva sul Ponte Morandi di Genova : Il professor Pietro Croce, associato di tecnica delle Costruzioni e Teoria di progetto dei ponti dell’Università di Pisa, è stato nominato dal presidente della Regione Liguria e Commissario delegato per l’emergenza legata al crollo del ponte Morandi, Giovanni Toti, quale membro della “Commissione esperta di supporto alle decisioni”. Il professor Croce è stato chiamato su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori ...

Spunta l'ipotesi complottista sul crollo del PONTE MORANDI di Genova, è di un esperto ed ex docente di costruzioni, Enzo Siviero, già incaricato di consulenza da Autostrade per l'Italia

PONTE GENOVA, AUTOSTRADE presenta Piano DEMOLIZIONE: Fincantieri c'è, Renzo Piano ricostruisce. Ultime notizie, Sindaco Bucci 'zona rossa ridotta'.

"Per Genova non solo il nuovo Ponte sul Polcevera ma un progetto sulla viabilità" : Chi si aspettava proposte concrete per il futuro di Genova è rimasto deluso. Nell'audizione sul crollo del ponte Morandi alle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici di Camera e Senato il ministro ...

Crollo Ponte Genova - procura : attentato? “Ipotesi deliranti” : “Sulla base degli elementi noti e conosciuti non ci sono evidenze di esplosioni, ne’ sono state trovate tracce di bombole di acetilene. Si parla di lampi e di fulmini ma non di esplosioni. Valutiamo tutto ma non le ipotesi deliranti e fantasiose. Dovremmo prendere in considerazione fattori eccezionali, in grado da soli di determinare un evento. Questo lo dice il codice penale. Se c’e’ un bombardamento aereo, non importa ...

Genova - crollo Ponte Morandi : nuova ordinanza - modifiche della zona rossa : Una nuova ordinanza è stata firmata dal sindaco di Genova: apporta correzioni nella definizione della zona rossa, l’area interdetta e inagibile sottostante i due tronconi del ponte Morandi rimasti in piedi dopo il crollo del 14 agosto. Le modifiche introdotte consentono il rientro del personale di alcune aziende e a escludere un civico di corso Perrone erroneamente inserito in zona rossa. L'articolo Genova, crollo ponte Morandi: nuova ...

Ponte Morandi : aeroporti e compagnie promuovono turismo a Genova (2) : (AdnKronos) - Per promuovere il territorio Aeroporto di Genova ha realizzato post dedicati alla città, al Salone Nautico, all’Acquario di Genova e alla mostra di Palazzo Ducale dedicata a Niccolò Paganini. Il materiale sarà diffuso sui canali digitali (social network, newsletter e siti internet) dei

Ponte Morandi : aeroporti e compagnie promuovono turismo a Genova : Roma, 30 ago. (AdnKronos) - Dare visibilità alle bellezze di Genova e invogliare i potenziali turisti a visitare il capoluogo ligure: è questo l’obiettivo della campagna '#VolaaGenova / #FlytoGenoa', promossa da Aeroporto di Genova e Assaeroporti, l’Associazione italiana delle società di gestione ae

Dopo Ponte Morandi - Genova riparte dalla cultura : a Palazzo Ducale c’è Paganini Rockstar : Dopo la ferita del Ponte Morandi, a Palazzo Ducale di Genova il 19 ottobre inaugura la mostra "Paganini Rockstar". Una narrazione contemporanea, spettacolare e interattiva che racconta la vita del grande musicista, caratterizzata da un enorme successo di pubblico, ma anche da rapporti umani spesso travagliati e complessi.Continua a leggere