Poco mossa la Borsa americana in avvio

BORSA MILANO Poco mossa - Atlantia debole - bene Salini - Tenaris : Non arrivano spunti dallo spread Btp-Bund, che fluttua poco sotto quota 270, in un mercato che attende la fine del periodo estivo per valutare la politica fiscale del governo. ** Alle 9,15 l'indice ...

Borsa - Shanghai Poco mossa : ANSA, - PECHINO, 23 AGO - Le Borse cinesi aprono la seduta poco mosse nell'imminenza dell'entrata in vigore di dazi nuovi reciproci da parte di Usa e Cina per 16 miliardi di dollari, nel mentre le ...

Borse Ue in rialzo - Poco mossa Piazza Affari : Teleborsa, - Continuano in territorio positivo i mercati finanziari del Vecchio Continente , mentre gli acquisti non sembrano interessare il FTSE MIB che si muove sulla parità. A pesare il crollo di ...

Borse Ue in rialzo - Poco mossa Piazza Affari : Continuano in territorio positivo i mercati finanziari del Vecchio Continente , mentre gli acquisti non sembrano interessare il FTSE MIB che si muove sulla parità. A pesare il crollo di Atlantia che ...

Borsa : Europa apre Poco mossa : ANSA, - MILANO, 17 AGO - Apertura poco mossa per l'Europa. L'indice Cac 40 a Parigi segna un rialzo del 0,14% a quota 5.356 punti. A Francoforte il Dax è quasi sulla parità, e guadagna lo 0,04% a 12.

BORSA MILANO Poco mossa in avvio - cade Bper - bene Salini Impregilo : ** BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA sostanzialmente indifferente alle parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sul ritorno al mercato. ** Salini Impregilo saluta con un rialzo l'ingresso ...

Borsa svizzera chiude Poco mossa - SMI -0 - 11% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

BORSA MILANO Poco mossa - vendite STM - Moncler - recupera Fca - balzo... : ... sostenendo quindi lo scorporo della rete Tim e dopo l'annuncio che il gruppo intende intraprendere una politica di cessioni. Le azioni sono tutto sommato in linea con il settore in Europa . ** FIAT ...

Piazza Affari Poco mossa : vendite su STM - bene FCA e Saipem. FTSE MIB -0 - 06% : GAES è il maggiore operatore specializzato privato del settore retail dell'hearing care al mondo, con una posizione di leadership in Spagna, il decimo mercato al mondo. La società è anche presente in ...

Borsa : Ws verso chiusura Poco mossa - Dow -0 - 02% : Milano, 23 lug. (AdnKronos) – La Borsa di Wall Street si avvia a chiudere la seduta poco mossa. Il Dow Jones cede lo 0,02% a 25.055 punti. Positivi invece l’indice tecnologico Nasdaq (+0,3%) e lo S&P 500 (+0,2%). L'articolo Borsa: Ws verso chiusura poco mossa, Dow -0,02% sembra essere il primo su Meteo Web.

Borsa : Ws verso chiusura Poco mossa - Dow -0 - 02% : Milano, 23 lug. (AdnKronos) – La Borsa di Wall Street si avvia a chiudere la seduta poco mossa. Il Dow Jones cede lo 0,02% a 25.055 punti. Positivi invece l’indice tecnologico Nasdaq (+0,3%) e lo S&P 500 (+0,2%).L'articolo Borsa: Ws verso chiusura poco mossa, Dow -0,02% sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Borsa svizzera : apre Poco mossa : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Piazza Affari Poco mossa : bancari e Telecom in rosso - bene STM e auto. FTSE MIB -0 - 09% : *Mondo TV, +8,6%, *guadagna ulteriore terreno dopo il +15,14% messo a segno nella seduta precedente grazie alle stime sull'andamento degli Affari nel primo semestre 2018. Ieri il cda si è riunito al ...

FCA Poco mossa dopo dati immatricolazioni : Teleborsa, - Moderatamente al rialzo la prestazione di Fiat Chrysler, che scambia con una variazione percentuale dello 0,36%. A tenere frenate le azioni, contribuiscono i dati sulle vendite di auto: a ...