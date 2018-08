Per Salvini 2 capi di imputazione sono medaglie

DICIOTTI - Per Salvini NUOVE ACCUSE : "RICATTA L'UE"/ Ultime notizie - il ministro : "Per me sono medaglie" : DICIOTTI, pm chiede i nomi dei migranti 'ostaggi' sulla nave: saranno parte offesa contro SALVINI. Ultime notizie: Procura 'si aggrava posizione'.

Caso Diciotti - due nuove accuse Per Salvini. Il ministro : «Per me sono medaglie» : «Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione» in relazione alla vicenda Diciotti, «Per me sono medaglie». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno,...

Salvini ha usato una vecchia foto - che non c'entra niente - Per denigrare Riondino : Una bomba, che arriva da quella che per qualche giorno sarà una città messa sotto i riflettori del mondo, che non poteva non ricevere una risposta dal sempre puntuale profilo Facebook del Ministro ...

Salvini indagato Per altri due reati : adesso sono cinque : La procura di Agrigento indaga su Matteo Salvini per il caso Diciotti [VIDEO], la nave della Guardia costiera italiana protagonista del tormentato sbarco di circa 150 migranti nel nostro Paese. Una notizia nota da diversi giorni, ma alla quale oggi si aggiunge una importante novita'. Secondo quanto riporta il giornalista di Repubblica, Salvo Palazzolo, infatti, il ministro dell’Interno sarebbe ora indagato per 2 nuove ipotesi di reato, oltre ...

Salvini indagato - la procura di Agrigento contesta due nuovi reati al ministro. Che provoca : “Per me sono medaglie” : Sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti di ufficio. Si aggravano le posizioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e del suo capo di gabinetto, Matteo Piantedosi. sono entrambi coinvolti nell’inchiesta sulla nave Diciotti, bloccata per cinque giorni nel porto di Catania con 177 migranti a bordo per volere del leader della Lega. Per questo motivo nei giorni scorsi il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ...

Ue : Salvini - con Orban al lavoro Per un'alleanza contro le sinistre : "Non mi permetto di chiedere che destino dare a lui e al suo movimento politico. Stiamo lavorando a un'alleanza che escluda i socialisti e le sinistre e porti a centro le identità che nostri movimenti rappresentano. Possiamo unire energie diverse con un obiettivo comune". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha risposto sull'ipotesi di una sua richiesta al premier ungherese, Viktor Orban, ...

Il caso della nave Diciotti : stanno Per crollare le ipotesi di reato su Salvini : Per quanto riguarda il reato di arresto illegittimo, questo potrebbe essere archiviato a breve, in quanto non vi è mai stato alcun ordine scritto, ma solo una indicazione politica del Ministro di non ...

Salvini : Fatte tante proposte a UE - Per ora solo no : Roma – Sulla missione ‘Sophia’ “abbiamo chiesto la condivisione dei porti, se arrivera’ un ennesimo no siamo pronti a valutare se continuare a spendere fondi che sulla carta sono per una missione internazionale, ma in realta’ gli oneri sono solo per 60 milioni di italiani”. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, lo dice in diretta Facebook sulla sua pagina personale ...

Sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio - nuove accuse Per Salvini : “Medaglie” : nuove accuse al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che nell’inchiesta sul caso Diciotti risponde di Sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio, insieme al suo capogabinetto. Ipotizzati dalla procura di Agrigento, come confermato da fonti giudiziarie, anche i reati di Sequestro di persona a scopo di coazione, in quanto secondo i ma...

Diciotti - scontro Bregantini-Salvini. Il ministro : "Sarei indecente Per aver detto no agli scafisti". Romagnuolo sta con il vicepremier : "Il ... : Il tema, intanto, è destinato a far discutere anche la politica locale e un governo regionale di centrodestra sostenuto dalla Lega. Intanto a intervenire sulla questione è stata già la consigliera ...

