Per Genova non solo il nuovo ponte sul Polcevera ma un progetto sulla

UBI Banca sospende rate mutui Per aree colpite dal crollo a Genova : Teleborsa, - UBI Banca sospenderà le rate dei mutui per le aree colpite dal crollo del Ponte Morandi a Genova , siano essi imprese o privati. L'iniziativa, annunciata dalla Banca subito il tragico ...

UBI Banca sospende rate mutui Per aree colpite dal crollo a Genova : UBI Banca sospenderà le rate dei mutui per le aree colpite dal crollo del Ponte Morandi a Genova , siano essi imprese o privati. L'iniziativa, annunciata dalla Banca subito il tragico evento che ha ...

Crollo ponte Morandi - spunta la tesi shock : “A Genova un attentato” - ma poi l’esPerto precisa che è “solo un’ipotesi accademica” : tesi shock del professor Enzo Siviero, ingegnere padovano, per anni docente allo Iuav di Venezia, riportata dal Corriere del Veneto dopo le sue dichiarazioni a Reteveneta: secondo l’esperto, il ponte Morandi sarebbe stato fatto saltare in aria, con delle cariche esplosive. Il prof. Siviero è uno dei massimi esperti al mondo di ponti, ha collaudato “Calatrava” a Venezia, scritto libri, realizzato centinaia di progetti e ha una ...

Genova : sul progetto di Renzo Piano Per ricostruire il ponte crollato : L'approvazione da parte del Consiglio degli architetti per l'idea di rigenerazione dell'area e l'apertura di nuovi concorsi destinati ai giovani

Effetto-Genova - check up Per 30 ponti a Trieste. Via al dossier sicurezza da 10 milioni : In arrivo sul tavolo della giunta un maxi elenco di verifiche e piani di prevenzione di terremoti e incendi tra strade e palazzi

Renzo Piano - il nuovo ponte Per Genova con 43 vele : L’arte che si trasforma in idea, l’idea che potrebbe trasformarsi in realtà. Renzo Piano, probabilmente l’archistar italiana di oggi più celebre del mondo, nonché Senatore a vita della Repubblica Italiana, ha pensato alle navi, alle loro vele e alla parsimonia caratteristica degli abitanti della sua Genova prima di abbozzare il disegno di quella struttura che potrebbe andare a sostituire l’ormai tristemente noto ponte ...

Il progetto di Renzo Piano Per ricostruire il ponte di Genova : E però non applicano quella scienza che viene prima della manutenzione e si chiama diagnostica», . Prue di navi. Come sarà dunque il ponte di Piano? Possiamo immaginarlo come un lungo binario di ...

Porto Genova - disagi Per crollo Ponte Morandi. Assoporti : Ridurre tasse ancoraggio e accise : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Porto Genova - disagi Per crollo Ponte Morandi. Assoporti : "Ridurre tasse ancoraggio e accise" : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Genova - Intesa cancella i mutui delle case inagibili/ Prima buona notizia Per gli abitanti della zona rossa : Genova, Intesa cancella i mutui delle case inagibili. Prima buona notizia per tutti gli abitanti della cosiddetta zona rossa, quella al di sotto del vecchio ponte Morandi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:08:00 GMT)

Genova - Gdf al Ministero dei Trasporti. Il progetto di Piano Per il nuovo ponte : Fiamme Gialle anche nelle sedi dei provveditorati alle opere pubbliche e alla Spea Engineering. L'ad di Autostrade apre all'ingresso di Cdp nel capitale del gruppo, ma dice no alla alla ...

Un regalo Per Genova : "l'idea" di ponte di Renzo Piano guarda al futuro : L'archistar ha donato alla sua città la prima bozza di un progetto architettonico che potrebbe cambiare il volto di Genova

Ecco come sarà il nuovo ponte di Genova di Renzo Piano : 43 lampioni a vela Per ricordare le vittime : Prevede 43 lampioni a vela per ricordare le vittime. Steli altissimi a forma di vela che si illumineranno ogni notte per non dimenticare chi quella tragedia l’ha pagata con la vita mentre andava al lavoro, in vacanza o a fare acquisti. Nel progetto anche la riqualificazione dell’area del Polcevera con un parco e incubatori di startup...

Crollo ponte Genova - Intesa Sanpaolo cancella i mutui Per gli sfollati : La banca ha deciso di procedere con la remissione unilaterale dei mutui prima casa a favore di tutti coloro che si trovano a...