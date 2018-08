Pensioni tagliate | qua salta in aria tutto il governo ' Se volete' | a Di Maio e

Vittorio Feltri - attacco sulle Pensioni : 'Tagliate la testa all'Inps' : Le cose che dovrebbero preoccuparci, cioè l' inefficienza, la pigrizia e l' inettitudine della politica, in realtà ci consolano. Se il potere legislativo fosse stato attivo che avrebbe combinato se ...

M5S-Lega - Pensioni d’oro tagliate di 500 milioni per alzare le minime : Una triplice correzione attuariale sulle pensioni superiori ai 4mila euro al mese per destinare i risparmi di spesa alle pensioni minime e sociali, che dovranno essere portate alla soglia dei 780 euro. Eccolo l’annunciato progetto di legge che incide sulle cosiddette pensioni d’oro. Il testo, sei articoli in tutto, è stato depositato ieri ed è firmato dai due capigruppo di Lega e M5S alla Camera, Riccardo Molinari e ...