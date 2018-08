Pd Toscana | scontro tra renziani per la poltrona di segretario L’ex deputato Pescini

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 agosto 2018) Ortodossi contro dialoganti. Fedelissimi della prima ora contro disponibili ad aprire a tutto il centrosinistra. Nel Pd toscano non solo sono tornate le correnti, ma sono tornati anche “gli spifferi” come li definiscono nella sede di via Forlanini a Firenze. E, sorpresa, la guerra fratricida di queste ore si sta consumando proprio all’interno di quel fronte renziano che negli ultimi anni era apparso come un blocco unito intorno alle idee delsindaco di Firenze. L’oggetto del contendere è ladaregionale del Pd che sarà formalizzata ad ottobre con le primarie aperte ma in realtà la partita è molto più grande: “Il congresso è diventato così rilevante perché il prossimoavrà mano libera sulla strategia e i candidati del Pd alle prossime amministrative di Firenze, Livorno e Prato del 2019 e alle elezioni regionali del 2020”, spiega un renziano della prima ...