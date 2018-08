Pd | Nicola Zingaretti | “Contro il populismo serve un’alternativa C’è il rischio di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 agosto 2018) “Dobbiamo andare a fondo nella riflessione e io penso che un punto ci sia, tra i tanti, poi se ci vogliamo raccontare che la gente non ci capisce, facciamolo ma non può essere solo questo. Non può essere nemmeno solo l’attesa che loro governino male perché poi torneranno a votare noi. Non sarà così. O noi prepariamo una alternativa o loro alzeranno l’asticella contro le istituzioni per una deriva autoritaria dell’Italia. Se noi non ci faremo trovare pronti con una alternativa credibile. Perché la destra si sta preparando a scaricare sulla democrazia il costo del loro fallimento”. Lo ha detto il presidente del Lazio, ospite della festa del Pd a Ravenna. L'articolo Pd,: “Contro ilun’alternativa. C’è ildi deriva autoritaria per l’Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.