Paz Vega | star al Festival del Cinema di Venezia | «Poco spazio alle donne»

SPazio - Battiston - Asi - : soddisfazione italiana per Aeolus e Vega : Un momento di grande soddisfazione per la tecnologia italiana e la scienza europea nel suo insieme".Così il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Asi,, Roberto Battiston, commentando il perfetto ...

SPazio - Battiston - Asi - : soddisfazione italiana per Aeolus e Vega : Kourou, 23 ago., askanews, - 'È stato lanciato con successo Adm-Aeolus, l'innovativo satellite europeo per lo studio del vento nell'atmosfera. Una misura che permetterà di migliorare in modo ...

SPazio - AstroSamantha al lancio di Vega : felice di essere qui : Kourou, 22 ago., askanews, - 'Sono particolarmente felice del fatto che questa mia prima volta a Kourou sia in occasione del lancio di Vega, questo gioiellino a guida italiana; un razzo che al momento ...

SPazio - rinviato di 24 ore il lancio di Vega con satellite Aeolus : Teleborsa, - Arianespace ha comunicato di avere rinviato il lancio del razzo vettore Vega con il satellite europeo Aeolus , la cui missione sarà quella di studiare i venti, a causa delle condizioni ...

SPazio : startup italiana lancerà 10 nanosatelliti a bordo di un vettore Vega : Sono più piccoli di una scatola da scarpe e racchiudono tutta la tecnologia dell’industria spaziale del futuro. I nanosatelliti, già ampiamente utilizzati per le previsioni meteo, la sicurezza marittima e l’agricoltura, promettono sempre più di rivoluzionare il mercato delle comunicazioni satellitari. A cavalcare quest’ondata innovativa – riporta Global Science – c’è anche D-Orbit, startup italiana specializzata in sistemi di lancio ...

SPazio - ESA : test di lancio dimostra un solido motore per i lanciatori Ariane 6 e Vega-C : Il tiro al banco – o hot firing – del motore P120C a propellente solido che si è tenuto il 16 luglio 2018 presso lo Spazioporto europeo in Guyana francese, dimostra che il motore è idoneo per il volo su Vega-C il prossimo anno e su Ariane 6 a partire dal 2020. Questo test segna una tappa importante nel programma di sviluppo dei lanciatori europei di nuova generazione, progettati per aumentare la nostra autonomia nell’area ...

SPazio - testato il nuovo motore dei razzi Ariane 6 e Vega-C : Kourou, askanews, - È stato testato con successo allo Spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, il motore a propellente solido P120C, realizzato in Italia dalle industrie Avio di Colleferro, ...