Paura al centro della Capitale | crolla il tetto della chiesa di San Giuseppe dei

Roma - Paura in pieno centro : crolla il tetto di una chiesa : La volta della della chiesa San Giuseppe dei Falegnami, proprio di fronte al Campidoglio, è venuta giù intorno alle 14.30...

Incendio in centro anziani nel Padovano - Paura ma nessun ferito : Incendio nella notte in Piazza Umberto a Fontaniva nel Padovano, all’interno dell’edificio del centro servizi ed alloggi per anziani autosufficienti. Nove ospiti sono stati evacuati ma nessuna è rimasto ferito. Le squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Cittadella, Padova e Bassano con 5 automezzi e 21 operatori, sono riusciti ad evacuare gli anziani che si trovavano nei propri alloggi distribuiti su tre piani. Il rogo ...

Paura nel centro commerciale : fermati due uomini : I carabinieri di Giugliano hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 38enne della Repubblica Ceca e un 37enne della Georgia. I due si erano impossessati nella tarda serata di ieri ...

Paura a Pisa : grosso albero crolla in un parco in centro : Un grosso albero in un parco del centro di Pisa è improvvisamente crollato a terra, per fortuna senza provocare danni a cose e persone, nel primo pomeriggio. Le cause del crollo non sono ancora chiare e potrebbero non essere collegate alle condizioni meteo ma piu’ probabilmente a un deficitario stato di salute della pianta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuoverlo. L'articolo Paura a Pisa: grosso albero crolla in un ...

Cartello stradale cade e sfiora le auto - Paura a Pisa. Maltempo - temporali e disagi al Centro-Sud : Pioggia, fulmini e forti raffiche di vento hanno colpito l'area pisana e la Valdera. I fulmini hanno addirittura provocato piccoli incendi sparsi e qualche disagio anche alla viabilità. Alberi e rami ...

Paura a Genova - un altro ponte in centro città è a rischio crollo : Il Lagaccio è un quartiere popolare alle spalle del centro di Genova. Una delegazione che, per collegare le varie ramificazioni che la compongono, ha visto in passato la realizzazione di un ponte che oggi rende conto al tempo che passa. Dopo il crollo di ponte Morandi, infatti, gli abitanti della zona hanno nuovamente segnalato lo stato di degrado in cui versa il ponte Don Acciai. A seguito delle verifiche svolte dai vigili del fuoco, il Comune ...

Meteorite si infuoca nel cielo del centro-nord Italia / Video - un vero e proprio bolide a 72 km/s fa Paura : Meteorite si infuoca nel cielo del centro-nord Italia, Video: un vero e proprio bolide, alla velocità di 72 chilometri al secondo, taglia l'orizzonte del nostro paese e fa molta paura. Nella sera improvvisamente si è infuocato il cielo del centro-nord d'Italia con un vero e proprio bolide che ha tagliato l'orizzonte. Si trattava di un Meteorite di alcune decine di chilogrammi totalmente infuocato che si è mosso a una velocità altissima.

Il Molise che fa i conti con la Paura del terremoto : nei centri vicini all'epicentro una nuova notte fuori casa. Controlli ulteriori per il ... : In tanti, nei centri più prossimi all'epicentro del sisma di ieri, si preparano a trascorrere un'altra notte fuori dalle proprie abitazioni. Seppur lo sciame sismico, a un giorno di distanza, non ha ...

Terremoto Molise : notte in auto nei paesi più vicini all’epicentro del sisma - “ieri sera abbiamo avuto Paura” : notte in auto per i residenti nei paesi in provincia di Campobasso più colpiti dal Terremoto di ieri sera in Basso Molise, in particolare a Palata, Montecilfone, Acquaviva Collecroce, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Larino e Guardialfiera, tutti. La scosse di magnitudo 5.1 delle 20:19 e di 4.4 delle 22:22, con epicentro a Montecilfone, hanno seminato il panico tra le famiglie che hanno preferito non rientrare in casa. A Montecilfone è ...

Terremoto - scossa di magnitudo 5.2 a Termoli. Paura al Centro-Sud - anche a Roma. «Gente in strada» : ROMA - Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 20.20 al Centro-Sud. Epicentro vicino Termoli. L'Ingv indica una magnitudo di 5.2. L'epicentro a Montecilfone, in...

