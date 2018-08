Patrizio Roversi | il dramma | ' Mi hanno cacciato da Linea Verde senza dirmi il perché'

Linea Verde - Patrizio Roversi : "Non riconfermato senza una spiegazione" : Patrizio Roversi fuori da Linea Verde senza una spiegazione. È lo stesso conduttore a rivelarlo dalle pagine del settimanale Spy nel numero in edicola da domani, venerdì 31 agosto:Non è successo niente di particolare, semplicemente chi ha la responsabilità di decidere non mi ha riconfermato l'incarico. Me lo hanno detto all'improvviso, un paio di settimane prima della presentazione dei palinsesti Rai, a giugno. Un po' di dispiacere c'è: ...