Parma | picchiano e violentano 21enne | due arresti

blogo

: Parma, italiano e pusher nigeriano picchiano e stuprano ragazza di 21 anni - sigmaseisas : Parma, italiano e pusher nigeriano picchiano e stuprano ragazza di 21 anni - gabrillasarti2 : RT @mjguel2: Continua il mondiale dello stupro. Nigeriano e italiano in carcere. - giornalesm : Parma, italiano e pusher nigeriano picchiano e stuprano ragazza di 21 anni - -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Due uomini, un cittadino italiano e un cittadino nigeriano, sono finiti in carcere acon la pesante accusa di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate ai danni di una ragazza di 21 anni.La denuncia era partita dal pronto soccorso che aveva ricevuto la giovanissima subito dopo le violenze. Era stata laa raccontare di essere stata picchiata selvaggiamente e violentata da due sconosciuti e oggi, a pochi giorni di distanza, gli inquirenti sono riusciti ad identificare gli uomini e arrestarli.La vittima aveva riportato lesioni guaribili in 45 giorni. I particolari della vicenda saranno resi noti nel corso della mattinata. Turista danese aggredita a Rimini: arrestato venditore di rose per violenza sessuale Una turista danese ha raccontato che mentre tornava da sola verso il proprio hotel, in viale Regina Margherita di ...