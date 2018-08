Parma-Juventus | sabato in diretta tv e streaming su Dazn

Juventus - scocca l’ora di Dybala : contro il Parma spazio all’argentino : Dybala dovrà abituarsi: l’ampio ventaglio di scelte a disposizione di mister Allegri lo costringerà a qualche panchina. E’ successo sabato contro la Lazio, e succederà ancora quando la Juve comincerà il cammino in Champions. Parma-Juventus sarà l’occasione per dimostrare di essere ancora imprescindibile per i bianconeri. Allegri, infatti, sta pensando di affidare la regia offensiva a lui, in un 4-2-3-1 dove agirà alle ...

Diretta Parma-Juventus in streaming e televisione : la partita si potrà vedere su Dazn : Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A e questo weekend sono in programma le partite valide per la terza giornata. Tra i match più attesi vi è sicuramente quello della Juventus che questa settimana affrontera' la sfida contro il Parma. Il big match è in programma sabato alle ore 20.30 e si potra' re in Diretta televisiva e in streaming online grazie al sito web [VIDEO] Dazn. Dove vedere Parma-Juventus di sabato sera in tv ...

Diretta Parma-Juventus in tv e informazioni streaming : match visibile su Dazn : Nella terza giornata di Serie A, la Juventus giochera' in trasferta all'Ennio Tardini contro la neo-promossa Parma. I tifosi bianconeri attendono ancora il primo gol di Cristiano Ronaldo ma, nonostante tutto, sono primi in classifica a punteggio pieno. La Diretta di Parma-Juventus sara' in esclusiva su Dazn. La piattaforma virtuale di sport in streaming trasmette ogni settimana tre partite della massima competizione del campionato italiano. Chi ...

Juventus : Dybala in cerca di riscatto a Parma - possibile debutto per Emre Can : La Juventus non vuole fermarsi dopo le prime due vittorie in campionato contro Lazio e Chievo. I bianconeri nel prossimo turno se la vedranno contro il Parma al Tardini [VIDEO]il quale fa registrare gia' il tutto esaurito per la sfida con i bianconeri sopratutto per vedere Cristiano Ronaldo che genera sempre un movimento di massa tra i tifosi ospiti, curiosi di vedere le sue giocate dal vivo seppure per una sera. In casa Juventus Allegri sta ...

Juventus - le ultime news in vista della trasferta di Parma : I bianconeri lavorano quasi al completo al centro sportivo della Continassa: De Sciglio e Spinazzola ancora a parte, ma il primo potrebbe essere convocato

Parma-Juventus - sale l’attesa : si va verso il tutto esaurito al Tardini : Parma-Juventus biglietti. Si avvicina l’appuntamento con Parma-Juventus, una delle gare più attese della terza giornata di Serie A, in programma sabato 1° settembre alle ore 20.30. Il match è sentitissimo soprattutto da parte dei tifosi ducali che hanno la possibilità dopo diverse stagioni di ospitare nuovamente allo Stado Tardini la Juventus. E questa volta con […] L'articolo Parma-Juventus, sale l’attesa: si va verso il tutto ...

Sale la febbre per Parma-Juventus : Tardini verso il tutto esaurito : Manca ancora una settimana abbondante all'incontro tra i ducali e i bianconeri, ma lo stadio Ennio Tardini è già vicino al tutto esaurito. L'articolo Sale la febbre per Parma-Juventus: Tardini verso il tutto esaurito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Parma - piace un centrocampista della Juventus : Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , il Parma ha messo gli occhi su Grigoris Kastanos , centrocampista cipriota classe 1998 di proprietà della Juventus .

Cristiano Ronaldo? Costo dei biglietti alle stelle : i gialloblu massacrati per Juventus-Parma : Centosettantotto euro. È questo il prezzo da pagare per veder giocare Cristiano Ronaldo . L'arrivo dell'attaccante portoghese ha fatto letteralmente impazzire il calcio italiano ma non solo. Un ultimo ...

Juventus - ecco chi ha chiesto il Parma : Il Parma sfida l'Udinese per l'attaccante Quagliarella della Sampdoria e la Spal per il centrocampista Grassi del Napoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , chiesto alla Juventus il trequartista cipriota Kastanos , classe 1998, nella scorsa stagione in prestito prima al Pescara e poi ai belgi dello Zulte Waregem.