Palermo - due adolescenti denunciano : "Ci hanno picchiati perché gay" - : I ragazzi si trovavano su una panchina quando sarebbero stati avvicinati dagli aggressori che li hanno insultati e colpiti al volto con pugni e un casco

Due ragazzi di 15 e 16 anni picchiati a Palermo perché gay : Due ragazzini di 15 e 16 anni sono stati aggrediti a Palermo, mentre chiacchieravano su una panchina di Villa Giulia, perché gay. Lo scrive il Giornale di Sicilia.Chiamata la polizia, uno dei due giovani ricorda oggi che era seduto col suo ragazzo "quando gli aggressori, dal nulla, si sono avvicinati, provocandoci. Io ho detto al mio ragazzo di ignorali, pensando che se ne andassero. Invece si sono avvicinati aggredendoci fisicamente. A ...

Calcio - due posticipi per il Palermo alla quarta e settima giornata : La Lega B ha reso noto gli anticipi e i posticipi che si giocheranno dalla quarta all'ottava giornata del campionato. Il Palermo giocherà in posticipo alla settima giornata il 7 Ottobre alle 21 contro ...

Palermo - Zamparini : «Tratto con due cordate per vendere la società» : Maurizio Zamparini ha rivelato di essere in trattativa con due società per la vendita del club rosanero: una italiana e una cordata americana. L'articolo Palermo, Zamparini: «Tratto con due cordate per vendere la società» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Palermo - operaio in bilico tra due balconi per installare un condizionatore : I carabinieri dell'Ispettorato del lavoro hanno sorpreso alcuni operai che montavano impianti di condizionatori a Palermo senza seguire le minime regole di sicurezza. Uno di loro, che lavorava in nero, aveva poggiato una scala tra due balconi e stava installando un condizionatore all’esterno di un palazzo, sospeso nel vuoto, senza alcun dispositivo di sicurezza.Continua a leggere

Incidente mortale sulla Palermo-Catania : due vittime e tre feriti - traffico in tilt : È di due morti e tre feriti il bilancio di un Incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 13 agosto sull'autostrada A19 che collega Palermo a Catania, nel territorio di Centuripe. traffico in tilt: l'A19 chiusa in entrambe le direzioni, riaperta solo in direzione Palermo. La Polstrada sta effettuando i rilievi per capire la dinamica dello scontro che ha coinvolto tre vetture.Continua a leggere

Salemi - bimbo di due anni cade dal balcone/ Ultime notizie Palermo - madre in casa al momento dell'incidente : Salemi, bimbo di due anni cade dal balcone: Ultime notizie Palermo, intervenuto l'elisoccorso per il trasporto in ospedale, madre in casa al momento dell'incidente(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 14:32:00 GMT)

11 persone accusate di fare parte di due organizzazioni che truffavano le assicurazioni sono state fermate a Palermo : 11 persone accusate di fare parte di due organizzazioni che truffavano le assicurazioni sono state fermate a Palermo. Secondo l’accusa, riportata da Repubblica, le persone coinvolte nelle due organizzazioni convincevano complici – spesso persone in condizioni di grave povertà – The post 11 persone accusate di fare parte di due organizzazioni che truffavano le assicurazioni sono state fermate a Palermo appeared first on Il Post.

Razzismo - giovane di colore insultato e pestato a sangue/ Ultime notizie Palermo - identificate due persone : Razzismo, giovane di colore insultato e pestato a sangue: Ultime notizie Lercara Friddi, le forze dell'ordine hanno identificato due persone ritenute responsabili(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 16:21:00 GMT)

Palermo : giovane di colore pestato a sangue - due denunciati tra cui un minore : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - Un giovane ragazzo di colore, cittadino italiano, Davide Mangiapane, è stato pestato a sangue da due giovani, che sono già stati identificati e denunciati, tra cui un minorenne. E' accaduto lo scorso 21 luglio a Lercara Friddi (Palermo), ma la notizia è emersa solo oggi

Volotea - due milioni di passeggeri a Palermo : Teleborsa, - La compagnia aerea low cost Volotea ha festeggiato il raggiungimento della quota di 2 milioni di passeggeri sull'aeroporto di Palermo . A celebrare il traguardo Valeria Rebasti , ...

Palermo - due passi in città. Tra cisterne in eternit e spazzatura anche la bellezza fatica a respirare : Facciamo due passi, vi va? Lo so, siamo a Palermo e ci sono più di 30 gradi, ma voglio mostrarvi le infinite meraviglie che regala la città. Specialmente a voi, che ci venite per la prima volta. Andiamo verso il centro, il più grande centro storico di tutta Europa, ricco di bellezze architettoniche e monumenti. Venite, venite, vi faccio strada io, se no rischiate di perdervi. Questa è via Roma. L’hanno costruita 150 anni fa e all’epoca era ...